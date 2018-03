VIDEO: NHL: Pánik pomohol gólom k výhre Arizony v Buffale

Výsledky NHL:

Buffalo - Arizona 1:4 /PÁNIK za hostí 1+0/,

Pittsburgh - Montreal 5:3,

St. Louis - Boston 2:1 pp, Calgary - Anaheim 0:4

New York 22. marca (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik prispel v noci na štvrtok v zámorskej NHL gólom k víťazstvu Arizony 4:1 na ľade Buffala. Dvadsaťsedemročný útočník strelil v 47. minúte tretí gól hostí a bodoval tak v treťom dueli za sebou. V 63 zápasoch sezóny má na konte 27 bodov za desať gólov a 17 asistencií.Boston bez zraneného kapitána Zdena Cháru prehral na ľade St. Louis 1:2 po predĺžení, zisk bodu mu ale stačil k definitívnemu zabezpečeniu si miestenky do play off. Bruins patrí desať zápasov pred koncom základnej časti druhá pozícia v Atlantickej divízii, štyri body za vedúcou Tampou Bay, ktorá si už vyraďovačku zaistila dávnejšie.V dôležitom priamom súboji o play off hráči Calgary podľahli doma Anaheimu 0:4. Flames stále nie je k dispozícii zranený slovenský útočník Marek Hrivík.