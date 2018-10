NHL: Pánik prispel asistenciou k výhre Arizony

Výsledky NHL:



Ottawa - Philadelphia 4:7, Washington - Vegas 5:2, Anaheim - Arizona 2:3 pp a sn /PÁNIK za hostí 0+1/

New York 11. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik si v noci na štvrtok otvoril bodový účet v novom ročníku NHL. V zápase na ľade Anaheimu prispel jednou asistenciou k víťazstvu Arizony 3:2 po samostatných nájazdoch.Coyotes sa až v treťom dueli sezóny dokázali strelecky presadiť a pripísali si prvú výhru. Rozhodol o nej Nick Cousins, ktorý bol jediný úspešný exekútor v záverečnom rozstrele. Pánik počas 19 a pol minúty na ľade vyslal na bránku súpera štyri strely a okrem asistencie si pripísal aj mínusový bod.Philadelphia odčinila debakel so San Jose (2:8) a triumfovala na ľade Ottawy 7:4. Víťazstvo hostí režíroval český krídelník Jakub Voráček, ktorý strelil dva góly a pridal k nim tri asistencie. V drese Senators sa najviac darilo dvojici nováčikov Brady Tkachuk a Maxime Lajoie (obaja 2+1).V repríze minulosezónneho finále play off Washington zdolal doma Vegas 5:2. Úradujúci šampión ťažil z osvedčenej spolupráce hviezdneho ruského dua, Jevgenij Kuznecov si pripísal gól a tri asistencie, Alexander Ovečkin sa blysol dvoma presnými zásahmi. Kapitán Washingtonu so 611 gólmi prekonal na 17. mieste historického poradia kanonierov Bobbyho Hulla.