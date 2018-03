VIDEO: Pánik s gólom a asistenciou, Arizona však prehrala s Coloradom

Sumáre NHL:



BOSTON BRUINS - CHICAGO BLACKHAWKS 7:4 (2:2, 1:2, 4:0)

Góly: 12. Acciari (Kuraly), 15. Krejčí (DeBrusk, Holden), 31. Krejčí (DeBrusk, Gionta), 47. Pastrňák (Marchand, Riley Nash), 49. Gionta (DeBrusk, Grzelcyk), 50. Rick Nash (Krug, Marchand), 60. Kuraly (Schaller, CHÁRA) - 15. Toews (Gustafsson, Kane), 15. Gustafsson (Schmaltz, DeBrincat), 27. Hayden (Sharp, Kämpf), 36. Highmore (Gustafsson, Anisimov). Brankári: Rask - Berube, strely na bránku: 40:27, 17.565 divákov.



BUFFALO SABRES - VEGAS GOLDEN KNIGHTS 1:2 pp a sn (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 43. Bailey (Pouliot) - 56. Engelland (Perron, Karlsson), rozh. náj. Haula. Brankári: Lehner - Fleury, strely na bránku: 32:34, 19.070 divákov.



TAMPA BAY LIGHTNING - MONTREAL CANADIENS 3:2 pp s sn (1:1, 0:1, 1:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 14. Johnson (Sergačov, Gourde), 54. Kučerov (Stamkos, Miller), rozh. náj. Kučerov - 5. Lehkonen (Hudon, Reilly), 23. Galchenyuk (Hudon). Brankári: Domingue - Niemi, strely na bránku: 34:29, 19.092 divákov.



PHILADELPHIA FLYERS - WINNIPEG JETS 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Góly: 26. Giroux (Filppula, Simmonds), 29. MacDonald (Patrick, Voráček) - 49. Laine (Wheeler, Šťastný). Brankári: Mrázek - Hellebuyck, strely na bránku: 35:28, 19.929 divákov.



COLORADO AVALANCHE - ARIZONA COYOTES 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)

Góly: 2. Comeau (Söderberg), 3. Barrie (MacKinnon, Rantanen), 5. Söderberg (Comeau), 51. Jost (Barrie, Rantanen), 53. Rantanen (MacKinnon, Warsofsky) - 3. Dvorak (PÁNIK, Archibald), 36. PÁNIK (Richardson). Brankári: Bernier (47. Varlamov) - Kuemper, strely na bránku: 31:28, 17.127 divákov.



LOS ANGELES KINGS - ST. LOUIS BLUES 2:7 (0:2, 1:2, 1:3)

Góly: 34. Doughty (Kopitar, Muzzin), 60. Brown (Carter, Kopitar) - 4. Bortuzzo (Barbašev, Thompson), 9. Parayko (Berglund, Jaškin), 38. Pietrangelo (Brodziak, Schwartz), 40. Barbašev (Sobotka, Pietrangelo), 41. Tarasenko (Schwartz), 41. Brodziak (Steen, Thorburn), 53. Schwartz (Tarasenko, Dunn). Brankári: Quick (41. Campbell) - Allen, strely na bránku: 40:43, 18.230 divákov.



SAN JOSE SHARKS - WASHINGTON CAPITALS 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Góly: 39. Bäckström (Connolly, Carlson), 59. Eller (Orlov, Niskanen). Brankári: Jones - Grubauer, strely na bránku: 24:26, 17.562 divákov.



TORONTO MAPLE LEAFS - PITTSBURGH PENGUINS 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Góly: 10. Kapanen (Bozak, Leivo), 20. Kadri (Rielly, Komarov), 32. Kadri (Marner, Rielly), 39. Marner (Rielly), 60. Marleau (Hainsey) - 57. Crosby (Guentzel, Ruhwedel), 58. Hörnqvist (Malkin, Letang). Brankári: Andersen - Jarry (41. DeSmith), strely na bránku: 26:40, 19.504 divákov.



FLORIDA PANTHERS - NEW YORK RANGERS 4:3 pp a sn (1:0, 1:1, 1:2 - 0:0, 1:0)

Góly: 20. Huberdeau (Trocheck, Yandle), 29. Vatrano (Trocheck, Huberdeau), 42. McGinn (Petrovic, McCann), rozh. náj. Trocheck - 34. Zuccarello (Pionk, Spooner), 41. Zibanejad (Fast, Kreider), 48. Hayes (Gilmour, Spooner). Brankári: Luongo - Lundqvist, strely na bránku: 35:37, 16.712 divákov.



NASHVILLE PREDATORS - NEW JERSEY DEVILS 2:3 pp a sn (1:1, 0:1, 1:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 2. Ekholm, 59. Johansen (Ellis, Josi) - 8. Vatanen (Wood, Butcher), 32. Boyle (Severson, Maroon), rozh. náj. Boyle. Brankári: Saros - Kinkaid, strely na bránku: 36:27, 17.545 divákov.



EDMONTON OILERS - MINNESOTA WILD 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Góly: 30. McDavid (Nugent-Hopkins), 32. McDavid (SEKERA), 57. Draisaitl (Bear), 58. Nugent-Hopkins (McDavid, Larsson) - 50. Coyle (Ennis, Olofsson). Brankári: Talbot - Dubnyk, strely na bránku: 28:33, 18.347 divákov.



Slováci v akcii:

Richard Pánik (Arizona) 18:32 1 1 2 +2 6 0

Zdeno Chára (Boston) 20:09 0 1 1 0 0 0

Andrej Sekera (Edmonton) 19:43 0 1 1 0 1 0

Tomáš Jurčo (Chicago) 14:46 0 0 0 0 0 4

Tomáš Tatar (Vegas) 16:17 0 0 0 +1 2 0



/minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 11. marca (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik zaznamenal v noci na nedeľu v zámorskej NHL gól a asistenciu, ale ani jeho dva body nestačili Arizone k víťazstvu. Coyotes prehrali na ľade Colorada 2:5. Bodovo sa presadili aj dvaja slovenskí obrancovia, po jednej asistencii si pripísali Zdeno Chára (Boston) a Andrej Sekera (Edmonton).Pánik sa gólovo presadil v závere druhej tretiny, keď zblízka švihom prekonal Jonathana Berniera a znížil na 2:3. Bol to jeho ôsmy gól v sezóne, druhý v drese Arizony, kam zamieril v priebehu ročníka po výmene z Chicaga. Slovenský útočník sa do štatistík zapísal aj 16. asistenciou v sezóne, keď v prvej tretine poslal puk od mantinelu pred bránku a tam ho úspešne tečoval Christian Dvorak. Pánik bol na ľade 18 minút a 32 sekúnd, pripísal si dva plusové body a až 6 striel na bránku. Smolu mal v prvej tretine, keď si pri plnení obranných povinností nešťastne rukavicou zrazil puk za chrbát vlastného brankára Darcyho Kuempera. Autorom tohto šťastného gólu, po ktorom Avalanche viedli 3:1, bol Carl Söderberg. Colorado prerušilo sériu troch prehier. Duel sa začal zostra, už po 4 minútach a 22 sekundách bolo 3:1 pre Colorado. Naposledy podľa štatistikov padli takto rýchlo štyri góly 26. februára 1997 v zápase Philadelphia - Ottawa (8:5).V súboji Slovákov Zdeno Chára - Tomáš Jurčo sa tešil kapitán Bostonu, ktorý prispel asistenciou k triumfu Bruins nad Chicagom 7:4. "Medvedi" natiahli víťaznú sériu na šesť zápasov, hoci po druhej tretine prehrávali 3:4. Zlom nastal pri štvorminútovom vylúčení Patricka Kanea, počas ktorého v priebehu 76 sekúnd skórovali Brian Gionta a Rick Nash a dostali Boston do vedenia 6:4. Bruins vyhrali počas šesťzápasovej domácej série všetky stretnutia, čo sa im podarilo ako siedmemu tímu v histórii NHL.povedal pre espn.com kouč Chicaga Joel Quenneville, ktorý odtrénoval 1608. zápas v NHL a dostal sa pred Ala Arboura na druhé miesto historických tabuliek. Chára bol na ľade 20:09 minúty, okrem 16. asistencie v sezóne zaznamenal jednu strelu a až päť bodyčekov. Jurčo odohral 14 minút a 46 sekúnd a bol dvakrát na trestnej lavici. Jeho druhé vylúčenie Boston potrestal a vyrovnal na 3:3.Andrej Sekera pomohol asistenciou k výhre Edmontonu 4:1 nad Minnesotou. Slovenský obranca prihral v prvej tretine počas presilovky Connorovi McDavidovi, ktorý svojím druhým gólom v zápase zvýšil na 2:0. Pre Sekeru to bola štvrtá asistencia v sezóne. Oilers natiahli víťaznú sériu na tri zápasy.povedal pre nhl.com brankár "olejárov" Cam Talbot, ktorý zaznamenal 32 úspešných zásahov. Sekera odohral 19 a trištvrte minúty, pripísal si jednu strelu na bránku a dva bodyčeky.Hráči Vegas Golden Knights zvíťazili na ľade Buffala Sabres 2:1 po nájazdovom rozstrele a postarali sa o ďalší rekord v NHL. Na ľade súperov vyhrali "rytieri" 20. zápas v tejto sezóne a vylepšili zápis tímu Mighty Ducks of Anaheim, ktorý v nováčikovskej sezóne 1993/94 vyhral vonku 19-krát. Slovenský útočník Tomáš Tatar nastúpil pri absencii Reillyho Smitha v prvej formácii a zaznamenal jednu plusku. Na ľade bol 16 minút a 17 sekúnd a mal dve strely na bránku.povedal zámorským médiám obranca Deryk Engelland, ktorý vyrovnal na 1:1. V nájazdoch rozhodol v piatej sérii Eric Haula, brankár Marc-Andre Fleury predviedol 31 úspešných zásahov a pripísal si 399. víťazstvo v kariére.Tampa Bay zdolala Montreal 3:2 po nájazdoch a stala sa prvým tímom v tejto sezóne, ktorý sa dostal na hranicu 100 bodov. "Blesky" vyhrali piaty duel za sebou a deviaty z posledných desiatich vystúpení. V drese Tampy debutoval obranca Ryan McDonagh, ktorý prišiel do floridského klubu koncom februára z New Yorku Rangers, ale po výmene pauzoval pre zranenie ruky. Bývalý kapitán Rangers nastúpil v obrannej formácii s Danom Girardim, s ktorým hral v drese "jazdcov" sedem sezón.Philadelphia zastavila sériu piatich prehier, keď si poradila doma s Winnipegom Jets 2:1. Jediný gól "tryskáčov" strelil fínsky mladík Patrik Laine, ktorý skóroval v jedenástom zápase za sebou a dostal sa na 40-gólovú hranicu. Na čele strelcov NHL vyrovnal Alexandra Ovečkina z Washingtonu.povedal 19-ročný Laine. Marko Daňo sa do zostavy Jets opäť nedostal.O vysoké víťazstvo St. Louis 7:2 na ľade Los Angeles sa postaralo sedem rôznych strelcov. "Bluesmani" sa v poslednom čase trápili, prehral deväť z posledných desiatich zápasov a nedarilo sa im strelecky.povedal brankár Jake Allen. Washington po viac ako 24 rokoch vyhral v riadnom čase na ľade San Jose. Capitals na západe USA zvíťazili 2:0, keď si čisté konto pripísal nemecký brankár Philipp Grubauer (24 zásahov). Predtým sa Washington tešil v San Jose z triumfu po 60 minútach 30. októbra 1993.Florida vyhrala nad NY Rangers 4:3 po nájazdoch a zaznamenala ôsme domáce víťazstvo za sebou, čím si vytvorila klubový rekord. Na play off strácajú "panteri" už len dva body. Švédsky veterán "jazdcov" Henrik Lundqvist sa stal 15. brankárom NHL a prvým mimo Severnej Ameriky, ktorý nastúpil na 800 zápasov v profilige. Klubový rekord vylepšili aj hokejisti Toronta, ktorí zdolali obhajcu Stanley Cupu Pittsburgh 5:2 a vyhrali desiaty domáci zápas v Air Canada Centre za sebou. Maple Leafs predtým zaznamenali dve deväťzápasové domáce víťazné série v rokoch 1953 a 2007.