NHL: Pánik skóroval pri návrate do zostavy, Arizona zdolala Tampu

Výsledky:



New Jersey - Florida 3:2, Philadelphia - New York Islanders 1:6, Nashville - Edmonton 3:5, Calgary - Washington 3:4 pp a sn, Boston - Montreal 0:3, Columbus - Buffalo 5:4 pp, Toronto - Winnipeg 3:2, Arizona - Tampa Bay 7:1, Minnesota - Colorado 3:2, St. Louis - Chicago 7:3, Vancouver - Pittsburgh 0:5

New York 28. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Richard Pánik skóroval pri svojom návrate do zostavy Arizony a prispel k vysokej výhre Coyotes v nočnom zápase zámorskej NHL na domácom ľade nad Tampou Bay Lightning 7:1.Dvadsaťsedemročný krídelník, ktorý počas predošlých dvoch duelov sedel iba na tribúne, nastúpil v štvrtom útoku a v 53. minúte spečatil skóre. Presadil sa po chybe brankára Louisa Domingueho, ktorý zle vyhodil puk a Pánik ho z otočky poslal do siete.V súboji dvoch slovenských hokejistov mal viac radosti Tomáš Tatar, ktorého Montreal Canadiens zvíťazil na ľade Bostonu Bruins s kapitánom Zdenom Chárom 3:0. Ani jeden z nich nebodoval, brankár "medveďov" Jaroslav Halák do duelu nezasiahol. Z víťazstva sa tešil aj obranca Martin Marinčin, ktorého Toronto zdolalo doma Winnipeg 3:2. Marko Daňo opäť nechýbal v zostave Colorada, to však prehralo na ľade Minnesoty tesne 2:3.Hokejisti New Jersey Devils zvíťazili na domácom ľade nad Floridou Panthers 3:2. "Diabli" viedli po dvoch tretinách 3:0, hostia v tretej znížili na rozdiel gólu, no vyrovnať sa im nepodarilo.V druhom zápase vyhral New York Islanders na ľade Philadelphie Flyers vysoko 6:1. Hostí k jasnému triumfu priviedol kapitán Anders Lee, ktorý jeden gól dal a pripísal si aj tri asistencie.Švédsky útočník Filip Forsberg strelil hetrik, no jeho Nashville prehral na vlastnom ľade s Edmontonom Oilers 3:5.