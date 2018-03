NHL: Pánik zaknihoval asistenciu, no Arizona prehrala s Minnesotou

Výsledky:



Buffalo - Chicago 5:3 (za hostí Jurčo 1+0), Florida - Edmonton 2:4, Los Angeles - New Jersey 0:3, Carolina - Philadelphia 2:4, Columbus - Ottawa 2:1, Tampa Bay - Boston 0:3, Toronto - Montreal 4:0, St. Louis - NY Rangers 4:3 pp, Arizona - Minnesota 1:3 (za domácich Pánik 0+1), Vancouver - San Jose 3:5

New York 18. marca (TARS) - Slovenský hokejista Tomáš Jurčo si pripísal štvrtý gól v prebiehajúcej sezóne NHL, jeho Chicago ale prehralo v sobotu na ľade Buffala 3:5. Hostia ešte na začiatku tretej tretiny viedli 3:2, potom sa ale dvakrát strelecky presadil Nicholas Baptiste a do prázdnej bránky spečatil triumf "šablí" Sam Reinhart. Edmonton v zostave s obrancom Andrejom Sekerom vyhral na Floride 4:2, Connor McDavid dal gól a pridal dve asistencie.Darilo sa Bostonu, ktorý aj bez zraneného kapitána Zdena Cháru vyhral na ľade Tampy Bay 3:0. Naopak, Arizona doma prehrala s Minnesotou 1:3 napriek asistencii slovenského útočníka Richarda Pánika. Ten na ľade strávil 14:32 minúty a trikrát vystrelil. Pre Pánika to bola v aktuálnej sezóne už 17. asistencia, celkovo má na konte 25 bodov.Ottawa prehrala na ľade Columbusu 1:2, v drese hostí odohral vyše 14 minút útočník Marián Gáborík, ale bodovo sa nepresadil.