NHL:Pánikove body Arizone nestačili, Sekera asistoval, Halák s prehrou

Výsledky NHL:

Colorado - Vegas 2:1 pp a sn,

San Jose - Calgary 5:1,

Columbus - St. Louis 1:2,

Florida - Arizona 4:2 /za hostí PÁNIK 1+1/,

New Jersey - Tampa Bay 2:1,

New York Islanders - Chicago 1:3 /HALÁK inkasoval dva góly, kryl 22 striel, mal úspešnosť zásahov 91,7 percenta/,

New York Rangers - Buffalo 5:1,

Minnesota - Nashville 4:1,

Montreal - Washington 4:6,

Ottawa - Carolina 2:5,

Toronto - Detroit 4:3,

Edmonton - Los Angeles 3:2 /za domácich SEKERA 0+1/



New York 25. marca (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik si v nočnom zápase NHL Florida - Arizona pripísal gól a asistenciu, ale jeho Coyotes neudržali dvojgólový náskok a prehrali 2:4. Dvadsaťsedemročný krídelník potvrdil zlepšenú formu, v uplynulých piatich stretnutiach nazbieral päť bodov za tri góly a dve asistencie.Zo Slovákov bodoval v noci na nedeľu aj obranca Andrej Sekera, ktorý prispel asistenciou k víťazstvu Edmontonu 3:2 nad Los Angeles. Hráči New Yorku Islanders podľahli Chicagu 1:3, v domácej bránke inkasoval Jaroslav Halák dva góly z 24 striel, zaznamenal tak úspešnosť 91,7 percenta. Posledný tretí gól dostali "ostrovania" v závere do prázdnej bránky. Z výhry Blackhawks sa tešil aj slovenský útočník Tomáš Jurčo.Nováčik z Las Vegas v útoku s Tomášom Tatarom prehral na ľade Colorada 1:2 po samostatných nájazdoch. Ottawa nestačila na Carolinu (2:5), v zostave Senators chýbal pre nešpecifikovnaé zranenie Marián Gáborík. Hokejisti New Jersey zdolali Tampu Bay 2:1, slovenský brankár v službách "bleskov" Peter Budaj šancu opäť nedostal, keď nebol ani na striedačke.