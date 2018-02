NHL: Paul Šťastný opúšťa St. Louis, sezónu dokončí vo Winnipegu

Blues za neho dostali útočníka Erika Foleya, voľbu v 1. kole tohtoročného draftu NHL a právo výberu v 4. kole draftu v roku 2020.

St. Louis 26. februára (TASR) - Hokejový útočník Paul Šťasťný dokončí sezónu v drese Winnipegu. Jets ho získali pred uzávierkou výmen zo St. Louis, kde strávil uplynulé štyri ročníky. Blues za neho dostali útočníka Erika Foleya, voľbu v 1. kole tohtoročného draftu NHL a právo výberu v 4. kole draftu v roku 2020. Informovala o tom oficiálna webstránka profiligy.



Šťastný mal v zmluve klauzulu o nevymeniteľnosti, takže musel s trejdom do Winnipegu súhlasiť. Syn slovenskej legendy Petra Šťastného a viacnásobný reprezentant USA si v NHL spravil meno v Colorade, odkiaľ v roku 2014 zamieril do St. Louis. V tíme Blues ale nedokázal plne nadviazať na svoje predchádzajúce výkony, jeho maximum v drese "bluesmanov" bolo 49 bodov z ročníka 2015/2016. V tejto sezóne nazbieral zatiaľ 40 bodov (12+28) v 63 súbojoch. Zmluva, ktorá mu zaručovala priemerný ročný plat sedem miliónov dolárov, vyprší 32-ročnému centrovi v lete.



Vedenie klubu NHL Chicago Blackhawks vymenilo hokejového krídelníka Ryana Hartmana do Nashvillu za útočníka Victora Edjsella a voľby v 1. a 4. kole tohtoročného draftu. Predators získali podľa portálu tsn.ca aj právo výberu v 5. kole draftu 2018. Dvadsaťtriročný Hartman má v tejto sezóne na konte 25 bodov (8+17) v 57 dueloch.



Skúsený švédsky hokejový obranca Johnny Oduya posilnil v deň uzávierky výmien klub NHL Philadelphia Flyers. "Letci" si ho stiahli z listiny nechránených hráčov, kam ho predtým umiestnila Ottawa Senators.



Flyers cez waiver listinu prišli o obrancu Marka Alta, ktorý zaujal klub Colorado Avalanche. Cez waiver zmenil pôsobisko aj Chris Stewart. Tridsaťročný krídelník, ktorý v tejto sezóne odohral za Minnesotu 47 zápasov so ziskom 13 bodov (9+4), sa sťahuje do tímu Calgary Flames. Informovala o tom oficiálna webstránka NHL.



Vedenie New Yorku Islanders vymenilo v pondelok kanadského hokejistu Jasona Chimeru do Anaheimu Ducks za iného útočníka Chrisa Wagnera. Trejd zrealizovali kluby iba niekoľko minút pred uzávierkou transakcií v NHL.



Tridsaťosemročný Chimera obliekal počas svojej profiligovej kariéry dresy Edmontonu, Columbusu, Washingtonu, za newyorských "ostrovanov" odohral v prebiehajúcom ročníku 58 zápasov s bilanciou dva góly a deväť asistencií. O dvanásť rokov mladší center Wagner okrem Anaheimu hral v NHL aj za Colorado, v 64 dueloch sezóny si pripísal na konto 15 bodov za šesť gólov a deväť asistencií.



Kanadský hokejista Evander Kane po troch rokoch opúšťa Buffalo. Sabres ho tesne pred pondelkovou uzávierkou výmen v zámorskej NHL (21.00 SEČ) poslali do klubu San Jose Sharks, ktorý za neho obetoval centra Dana O'Regana, podmienenú voľbu v 1. kole budúcoročného draftu a právo výberu v 4. kole draftu 2020.



Kaneovi vyprší kontrakt po tejto sezóne. Ako informoval webový portál stanice TSN, Buffalo získa voľbu v 1. kole draftu 2019 v prípade, ak Sharks predĺžia s hráčom zmluvu. Ak by sa z neho stal v lete voľný hráč, "šable" dostanú iba voľbu v 2. kole.



Meno Evandera Kanea sa skloňovalo v súvislosti možným trejdom už niekoľko týždňov, pred uzávierkou bol jedným z najžiadanejších hráčov. Dvadsaťšesťročný krídelník odohral v aktuálnom ročníku v drese Sabres 61 stretnutí so ziskom 40 bodov (20+20). Sharks dúfajú, že im Kane pomôže v boji o play off, "žraloci" si zatiaľ držia v Západnej konferencii postupovú pozíciu, ale pred deviatym St. Louis majú iba trojbodový náskok.



Kane okrem Buffala hral v minulosti v profilige aj za Atlantu, respektíve Winnipeg.



Rakúsky hokejový útočník Thomas Vanek zamieril pred uzávierkou transakcií z klubu NHL Vancouver Canucks do Columbusu Blue Jackets. "Modrokabátnici" ho získali výmenou za iných dvoch útočníkov Jussiho Jokinena a Tylera Motteho.



Tridsaťštyriročný Vanek zažil sťahovanie tesne pred uzávierkou už tretíkrát v kariére. V NHL obliekal v minulosti dresy Buffala, NY Islanders, Montrealu, Minnesoty, Detroitu, Floridy a naposledy Vancouveru. Za Canucks odohral v aktuálnej sezóne 61 zápasov s bilanciou 17 gólov a 24 asistencií. Informáciu priniesol oficiálny webový portál súťaže.