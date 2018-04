Vo funkcii nahradil Glena Gulutzana, ktorý sa s "plameňmi" neprebojoval do play off.

Calgary 23. apríla (TASR) - Novým trénerom klubu zámorskej hokejovej NHL Calgary Flames sa stal Bill Peters. Vo funkcii nahradil Glena Gulutzana, ktorý sa s "plameňmi" neprebojoval do play off.



Predošlé štyri sezóny trénoval Peters tím Carolina Hurricanes, s ktorým ani raz nepostúpil do vyraďovacej fázy. Na MS 2016 doviedol Kanadu k zisku zlatých medailí a reprezentáciu "javorových listov" povedie aj na blížiacom sa májovom šampionáte v Dánsku.