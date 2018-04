NHL: Peters skončil vo funkcii trénera Caroliny Hurricanes

Kormidelník oznámil v piatok svoje rozhodnutie skončiť na svojom poste po štyroch sezónach, v ktorých ani raz nedoviedol hurikánov do play off.

Raleigh 20. apríla (TASR) - Bill Peters rezignoval na svoju funkciu trénera klubu zámorskej hokejovej NHL Carolina Hurricanes. Kormidelník oznámil v piatok svoje rozhodnutie skončiť na svojom poste po štyroch sezónach, v ktorých ani raz nedoviedol "hurikánov" do play off.



"Chcem sa poďakovať vedeniu Hurricanes za prejavenú dôveru. Cením si prácu všetkých členov klubu počas môjho štvorročného trénerského obdobia. Ja a moja rodina budeme vždy cítiť veľké spojenie so Severnou Karolínou. Myslím, že je správny čas odísť a prijať nové výzvy," citoval Petersa portál nhl.com.



Päťdesiattriročný Kanaďan povedie "javorové listy" na májových majstrovstvách sveta v Dánsku. V roku 2016 získal s Kanadou zlaté medaily na šampionáte v Rusku.