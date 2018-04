NHL: Philadelphia a Colorado postúpili do play off, istých je 6 dvojíc

NHL - výsledky:



Philadelphia - New York Rangers 5:0, Boston - Ottawa 5:2 /za domácich Chára 0+1/, Carolina - Tampa Bay 3:2 pp, Detroit - New York Islanders 3:4 pp, Florida - Buffalo 4:3, Toronto - Montreal 4:2, Washington - New Jersey 5:3, Winnipeg - Chicago 4:1, Nashville - Columbus 4:2, Arizona - Anaheim 0:3, Colorado - St. Louis 5:2, Calgary - Vegas 7:1, Edmonton - Vancouver 3:2 pp a sn, Los Angeles - Dallas 2:4, San Jose - Minnesota 3:6



Zoznam účastníkov play off:



Západná konferencia: Nashville - víťaz základnej časti NHL aj konferencie, resp. Centrálnej divízie, Minnesota, Winnipeg /DAŇO/, Vegas /TATAR/ - víťaz Pacifickej divízie, San Jose, Los Angeles, Anaheim, Colorado



Východná konferencia: Tampa Bay /BUDAJ/, Boston /CHÁRA, CEHLÁRIK/, Toronto /MARINČIN/, Washington - víťaz Metropolitnej divízie, Pittsburgh, Columbus, New Jersey, Philadelphia



Dvojice 1. kola play off:

Západná konferencia: Nashville - Colorado, Vegas - Los Angeles, Winnipeg - Minnesota, Anaheim - San Jose



Východná konferencia: Tampa Bay/Boston - New Jersey, Washington - Columbus, Boston/Tampa Bay - Toronto, Pittsburgh - Philadelphia

New York 8. apríla (TASR) - Hokejisti Colorada a Philadelphie skompletizovali v noci na nedeľu zoznam postupujúcich do play off zámorskej NHL. Po bohatom 15-zápasovom nočnom programe sa vykryštalizovalo už šesť dvojíc 1. kola. Zostávajúce dve určí záverečný súboj základnej časti medzi Bostonom a Floridou, ktorý je na programe v noci na pondelok o 01.30 SELČ.V priamom súboji o postup do play off zvíťazilo Colorado nad St. Louis 5:2. Hráči Avalanche tak skompletizovali osmičku tímov zo Západnej konferencie, ktoré sa prebojovali do vyraďovacej časti. V konečnej tabuľke skončili o bod pred deviatym St. Louis a uchmatli druhú voľnú kartu na západe. V 1. kole play off narazí "lavína" na vlaňajšieho finalistu a víťaza Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti Nashville. Colorado sa po troch prehrách v pravej chvíli prebralo, pričom k výhre ho potiahol elitný prvý útok, jeho líder Nathan MacKinnon zaznamenal gól a asistenciu, Gabriel Landeskog až tri body (1+2). Blues v najhoršom možnom čase opustila forma a v závere základnej časti prehrali päť zo šiestich zápasov. V kľúčovom súboji im citeľne chýbal ruský kanonier Vladimir Tarasenko, ktorý musel už v prvej tretine odstúpiť z hry pre nešpecifikované zranenie.Philadelphia získala potrebný bod na spečatenie postupu v zápase s New Yorkom Rangers, nad ktorým v sobotu večer zvíťazila 5:0 aj vďaka hetriku Claudea Girouxa. Flyers uzavreli menoslov postupujúcich do play off z Východnej konferencie. Vďaka víťazstvu dokonca preskočili New Jersey aj Columbus a vyhupli sa na tretiu priečku v tabuľke Metropolitnej divízie, čo znamená, že v 1. kole vyraďovačky narazia na dvojnásobného obhajcu titulu Pittsburgh. "Letci" dokázali postúpiť, hoci od 11. novembra do 2. decembra ťahali šnúru 10 prehier v rade. Stali sa iba štvrtým tímom profiligovej histórie, ktorý si zaistil play off napriek takejto dlhej alebo ešte horšej sérii.tešil sa obranca Flyers Ivan Provorov, ktorý prispel k triumfu jedným gólom. Giroux strelil svoj prvý hetrik v NHL a svoju bodovú zbierku navýšil na 102 (34+68). Z hráčov Philadelphie dokázal takú bodovú porciu naposledy získať Eric Lindros v sezóne 1995/96 (115 bodov). Giroux v produktivite poskočil na druhé miesto pred Nikitu Kučerova z Tampy Bay, za víťazom bodovania Connorom McDavidom zaostal v konečnom zúčtovaní o šesť bodov. Brankár Brian Elliott kryl všetkých 17 striel súpera a stihol tak na záver základnej časti vychytať prvé čisté konto v sezóne.Boston si udržal šancu na prvé miesto vo Východnej konferencii po víťazstve 5:2 nad Ottawou, na ktorom sa asistenciou podieľal slovenský obranca Zdeno Chára. Kapitán Bruins odohral 25:32 min a na bránku súpera vyslal tri strely. Viac času strávil z korčuliarov na ľade iba o 17 rokov mladší obranca Senators Cody Ceci. Z jeho spoluhráčov sa strelecky presadil iba Ryan Dzingel, ktorý sa postaral o oba góly hostí. Bruins zaostávajú za Tampou o jeden bod a stanú sa víťazmi Atlantickej divízie a celej Východnej konferencie, ak v noci na pondelok akýmkoľvek spôsobom zdolajú Floridu. Prehra po predĺžení či nájazdoch im nebude k prvenstvu stačiť, lebo v prípade bodovej rovnosti by "blesky" mali na konte viac výhier v riadnom čase, respektíve predĺžení. Ak Boston skončí na východe prvý, stretne sa v 1. kole play off s New Jersey, v opačnom prípade narazí na Toronto.povedal pre nhl.com tréner "medveďov" Bruce Cassidy.Zo Slovákov bol v akcii aj Tomáš Tatar z Vegas, ktorý ale v dueli na ľade Calgary nebodoval. Golden Knights, ktorí ako ligový nováčik už mali dávnejšie zaistený divízny titul, utrpeli debakel 1:7. V drese Flames sa štyrmi gólmi zaskvel Mark Jankowski, dosiahol svoj premiérový hetrik v profilige. Tatar nazbieral až štyri mínusové body, odohral necelých 13 minút aj s dvomi strelami. "Rytieri" pri premiére vo vyraďovacích bojoch narazia na Los Angeles. Kings zakončili dlhodobú časť sezóny prehrou 2:4 s Dallasom, keď nedokázali zastaviť kapitána Stars Jamieho Benna. Ten strelil v prvej tretine v priebehu 5 minút a 17 sekúnd čistý hetrik. Bol to už jeho štvrtý trojgólový zápas v kariére.V ďalšom stretnutí Arizona s Richardom Pánikom podľahla doma Anaheimu 0:3. Ducks dosiahli 100-bodovú hranicu piatu sezónu po sebe a siedmykrát v histórii. Adam Henrique zaznamenal víťazný gól v presilovke a pridal jednu asistenciu, rovnakú bilanciu mal aj Rickard Rakell. Corey Perry si pripísal jubilejnú 400. asistenciu v kariére. Brankár "káčerov" Ryan Miller zlikvidoval všetkých 31 striel domácich hráčov a zaknihoval si štvrté čisté konto sezóny a celkovo 43. v NHL. S 370. víťazstvom v profiligovej kariére predbehol o jedno Toma Barrassa a stal sa americkým rekordérom. Ducks sa posunuli na druhé miesto v Pacifickej divízii a play off tak odštartujú na domácom ľade, v 1. kole vyzvú tretie San Jose. Pánik odohral až 20 a pol minúty s bilanciou dve strely a štyri bodyčeky.Útočník Edmontonu Leon Draisaitl otvoril v presilovke skóre duelu s Vancouverom a napokon aj ukončil súboj úspešným samostatným nájazdom vo štvrtej sérii, ktorým rozhodol o víťazstve 3:2. Connor McDavid prihral na oba góly Oilers v riadnom hracom čase, navýšil tak svoju zbierku na 108 bodov (41+67) a obhájil Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča základnej časti NHL. Z hráčov, ktorí sa predstavia v záverečnom zápase medzi Bostonom a Floridou, ho už nikto nemôže ohroziť. V drese Canucks odohrali posledný zápas v kariére Henrik a Daniel Sedinovci.Istú trofej má aj Alexander Ovečkin. Kanonier Washingtonu skóroval dvakrát vo víťaznom súboji s New Jersey (5:3) a poistil si Maurice "Rocket" Richard Trophy, ktorú získa siedmykrát vo svojej kariére. Základnú časť zakončil so ziskom 49 gólov, fínsky mladík Patrik Laine z Winnipegu za ním zaostal o päť presných zásahov.povedal Ovečkin. Magická 50-ka mu však tesne unikla, na svoju ôsmu 50-gólovú sezónu v NHL si tak bude musieť ešte počkať.pochválil svojho zverenca tréner Capitals Barry Trotz.