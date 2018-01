NHL: Philadelphia zdolala Washington po predĺžení

NHL - sumáre:



WASHINGTON CAPITALS - PHILADELPHIA FLYERS 1:2 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Góly: 40. Ovečkin (Carlson, Oshie) – 27. Raffl (Filppula, MacDonald), 61. Konecny (Provorov, Couturier). Brankári: Holtby - Elliott, strely na bránku: 28:23, 18.506 divákov.



CAROLINA HURRICANES - VEGAS GOLDEN KNIGHTS 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

Góly: 20. Slavin (Skinner, Williams) – 3. Bellemare (Carrier, Tuch), 13. C. Miller (Perron, Haula), 13. Marchessault (W. Karlsson, McNabb), 34. Neal (Hunt, C. Miller), 51. Leipsic (C. Miller). Brankári: Darling (13. Ward) - Fleury, strely na bránku: 28:33, 15.303 divákov.



WINNIPEG JETS - VANCOUVER CANUCKS 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Gól: 12. Laine (Wheeler, Connor). Brankári: Hellebuyck - Nilsson, strely na bránku: 36:29, 15.321 divákov.



ANAHEIM DUCKS - SAN JOSE SHARKS 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)

Góly: 40. Rakell (Getzlaf, Henrique), 42. Getzlaf (Kaše, Rakell) – 14. Vlasic (Hertl, Braun), 24. Labanc (Thornton, Meier), 34. Bödker (Vlasic, Tierney), 43. Thornton (Burns, Couture), 50. Bödker (M. Karlsson), 56. M. Karlsson (Bödker, Tierney). Brankári: Gibson (53. R. Miller) - Dell, strely na bránku: 35:26, 17.347 divákov.



LOS ANGELES KINGS - NEW YORK RANGERS 4:2 (0:2, 3:0, 1:0)

Góly: 21. Muzzin (Doughty, Kopitar), 27. Amadio (Martinez), 31. Pearson (Martinez, Amadio), 60. Lewis (Brown, Doughty) – 4. Desharnais (DeAngelo, Lettieri), 8. Vesey (Zuccarello, Skjei). Brankári: Quick - Lundqvist, strely na bránku: 30:23, 18.230 divákov.



Slováci v akcii:



Marko Daňo (Winnipeg) 8:26 0 0 0 0 3 0

Marián Gáborík (Los Angeles) 12:32 0 0 0 0 2 2

_______________________________________

/legenda: minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Pánik sa bodovo dotiahol na Tatara

Kučerov lídrom produktivity, top strelcom Ovečkin

New York 22. januára (TASR) - Hokejisti Winnipegu zvíťazili v zápase zámorskej NHL v noci na pondelok na domácom ľade nad Vancouverom 1:0 vďaka gólu fínskeho útočníka Patrika Laineho. Domáci brankár Connor Hellebuyck zaznamenal 29 zákrokov a pripísal si štvrtý shutout v sezóne a desiaty v profiligovej kariére.Hellebuyck vychytal 25. výhru už v 39. zápase sezóny, čím stanovil nový rekord organizácie Jets/Thrashers. Predošlý držal Fín Kari Lehtonen, ktorý na 25 víťazstiev potreboval v sezóne 2006/07 49 stretnutí.poďakoval sa spoluhráčom Hellebuyck. Jets natiahli domácu víťaznú sériu na šesť zápasov a vrátili sa na čelo Centrálnej divízie. V ich drese odohral vyše 8 minút slovenský útočník Marko Daňo, trikrát vystrelil, do kanadského bodovania sa nezapísal. Canucks nepomohol ani návrat centra Bo Horvata do zostavy po vynechaní 18 duelov pre zranenie v dolnej časti tela.Profiligový nováčik Vegas Golden Knights vyhral na ľade Caroliny 5:1 a dostal sa na čelo celej ligy so 66 bodmi. "Zlatí rytieri" majú na konte už 31 víťazstiev a siahajú na nováčikovský rekord Anaheimu a Floridy, ktorí vo svojom premiérovom ročníku 1993/1994 dokázali vyhrať 33-krát. Knights, ktorí skladali mužstvo prostredníctvom rozširovacieho draftu, svojimi výkonmi prekvapili hokejových expertov, tí ich v predsezónnych prognózach radili väčšinou na zadné priečky tabuľky.vyslovil sa pre nhl.com obranca Colin Miller, ktorý pomohol k triumfu Vegas tromi bodmi (1+2).povedal brankár Marc-Andre Fleury, ktorý bol v zápase veľkou oporou Knights. Kryl 27 súperových striel a s 386. víťazstvom v NHL sa dostal pred Mikea Vernona na 14. miesto historického poradia. Od trinásteho Dominika Hašeka ho delia len tri výhry.San Jose zvíťazilo v Anaheime 6:2. Dvoma gólmi a asistenciou sa na triumfe Sharks podieľal dánsky krídelník Mikkel Bödker, jeho víťazný zásah v presilovke bol zároveň jeho jubilejný stý v NHL. Po góle a asistencii si v drese "žralokov" pripísali Marc-Edouard Vlasic, Joe Thornton a Melker Karlsson. Thornton nazbieral vo svojej profiligovej kariére už 1426 bodov a poskočil pred legendárneho Bryana Trottiera na 16. miesto historickej tabuľky produktivity. Na dostihnutie Teemua Selänneho na 15. pozícii potrebuje ďalších 37 bodov.Los Angeles Kings triumfovali v domácom súboji nad NY Rangers 4:2 a ukončili sériu prehier, ktorá trvala šesť stretnutí. V domácom drese odohral vyše 12 minút slovenský útočník Marián Gáborík, proti svojmu bývalému klubu ale nebodoval. Exspoluhráča Henrika Lundqvista v bránke "jazdcov" ohrozil dvoma strelami a odsedel si dve trestné minúty. Kings podržal Jonathan Quick, ten predviedol 21 úspešných zákrokov a stal sa šiestym americkým brankárom v histórii NHL, ktorých vychytal 20 výhier v ôsmich sezónach.Hráči Philadelphie potvrdili dobrú formu a zvíťazili na ľade Washingtonu Capitals 2:1 po predĺžení. O rozhodujúci zásah sa postaral v 61. minúte Travis Konecny. Flyers dosiahli siedmy triumf z posledných ôsmich zápasov.Štatistiky slovenských hokejistov v základnej časti zámorskej NHL k 22. januáru 2018:1. Tomáš Tatar (Detroit) 45 12 8 20 -11 107 202. Richard Pánik (Chicago/Arizona) 42 6 14 20 +7 77 283. Marián Gáborík (Los Angeles) 25 7 7 14 +9 50 164. Zdeno Chára (Boston) 45 4 9 13 +24 73 295. Marko Daňo (Winnipeg) 15 2 0 2 -3 15 46. Peter Cehlárik (Boston) 5 1 1 2 +2 3 27. Andrej Sekera (Edmonton) 12 0 1 1 -9 12 28. Christián Jaroš (Ottawa) 2 0 0 0 0 0 09. Martin Marinčin (Toronto) 2 0 0 0 -2 0 210. Marek Hrivík (Calgary) 1 0 0 0 +1 1 0Jaroslav Halák (NY Islanders) 31 14 916 95 90,6 3,24Peter Budaj (Tampa Bay) 7 3 187 26 87,8 3,80________________________________________________/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, víťazstiev, počet úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov a priemer inkasovaných gólov na zápas/Individuálne štatistiky v základnej časti zámorskej hokejovej NHL k 22. januáru 2018:1. Nikita Kučerov (Tampa Bay) 46 27 34 612. Nathan MacKinnon (Colorado) 45 23 36 593. John Tavares (NY Islanders) 48 26 31 574. Claude Giroux (Philadelphia) 47 14 41 555. Phil Kessel (Pittsburgh) 49 21 33 546. Steven Stamkos (Tampa Bay) 46 17 37 547. Johnny Gaudreau (Calgary) 46 15 39 548. Blake Wheeler (Winnipeg) 48 14 40 549. Connor McDavid (Edmonton) 47 15 38 5310. Josh Bailey (NY Islanders) 44 12 41 53...218. Tomáš TATAR (Detroit) 45 12 8 20228. Richard PÁNIK (Chicago/Arizona) 42 6 14 201. Alexander Ovečkin (Washington) 29 gólov, 2. Kučerov a Anders Lee (NY Islanders) po 27, 4. Tavares a Sean Couturier (Philadelphia) po 26, 6. William Karlsson (Vegas) 25, 7. MacKinnon 23, 8. Brock Boeser (Vancouver) a Tyler Seguin (Dallas) po 22, 10. Kessel, Jevgenij Malkin (Pittsburgh), James Neal (Vegas), Patrik Laine (Winnipeg) a Sean Monahan (Calgary) po 21, ..., 101. TATAR 12, 219. Marián GÁBORÍK (Los Angeles) 7