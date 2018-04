NHL: Pittsburgh a Nashville postúpili do 2. kola play off

1. kolo play off NHL



štvrťfinále Východnej konferencie - 6. zápas:

PHILADELPHIA FLYERS - PITTSBURGH PENGUINS 5:8 (2:2, 2:2, 1:4)

Góly: 3. Couturier, 16. MacDonald (Provorov, Couturier), 21. Couturier (Read), 33. Laughton (Couturier), 58. Couturier (Giroux) – 7. Crosby (Letang, Dumoulin), 8. Hagelin (Kessel, Sheahan), 34. Hörnqvist (Guentzel, Crosby), 40. Guentzel (Määttä, Hörnqvist), 41. Guentzel (Kessel), 53. Guentzel (Crosby, Letang), 53. Guentzel (Hörnqvist, Letang), 60. Rust. Brankári: Neuvirth - Murray, strely na bránku: 26:28, 19.861 divákov

/konečný stav série: 2:4, Pittsburgh postúpil do konferenčného semifinále/



štvrťfinále Západnej konferencie - 6. zápas:



COLORADO AVALANCHE – NASHVILLE PREDATORS 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Góly: 8. Ekholm (Sissons, Bonino), 11. Watson (Sissons, Bonino), 21. Forsberg, 29. Bonino (Järnkrok, Ellis), 43. Arvidsson (Subban). Brankári: Hammond - Rinne, strely na bránku: 22:37, 18.087 divákov

/konečný stav série: 2:4, Nashville postúpil do konferenčného semifinále/

New York 23. apríla (TASR) - Hokejisti Pittsburghu Penguins a Nashvillu Predators sú ďalšími postupujúcimi do 2. kola play off NHL. Obaja vlaňajší finalisti vyhrali svoje série 1. kola 4:2 na zápasy, dvojnásobný obhajca Stanleyho pohára Pittsburgh vyradil veľkého rivala Philadelphiu, víťaz Prezidentskej trofeje Nashville zdolal v šiestich stretnutiach Colorado.Pittsburgh spečatil postup v šiestom dueli na ľade Flyers, kde vyhral divokým skóre 8:5. Štyrmi gólmi sa na triumfe "tučniakov" podieľal útočník Jake Guentzel, strelil už svoj druhý hetrik v kariére v play off. Domácim "letcom" nepomohli ani tri góly a dve asistencie centra Seana Couturiera. Penguins v semifinále Východnej konferencie narazia na víťaza série Washington - Columbus, v ktorej Capitals vedú 3:2 na zápasy.Nashville mohol sláviť postup po tom, čo zvíťazil v noci na pondelok v šiestom stretnutí na ľade Avalanche hladko 5:0. Brankár hostí Pekka Rinne zastavil všetkých 22 striel súpera a zaknihoval si štvrté čisté konto v kariére vo vyraďovacích bojoch. Predators sa v semifinále Západnej konferencie stretnú s Winnipegom, ktorý vyradil v piatich zápasoch Minnesotu.