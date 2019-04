NHL: New York Islanders zdolal Pittsburgh v treťom zápase play off

1. kolo play off NHL



3. zápas štvrťfinále Východnej konferencie



Pittsburgh - New York Islanders 1:4



/stav série: 0:3/



New York 14. apríla (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders triumfovali v nedeľňajšom treťom zápase prvého kola play off Východnej konferencie NHL v Pittsburghu 4:1. "Ostrovania" vedú v sérii hranej na štyri víťazstvá 3:0. O postupe môžu rozhodnúť v stredu 17. apríla na ľade Penguins.