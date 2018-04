NHL: Pittsburgh otočil duel vo Washingtone, Vegas deklasoval San Jose

2. kolo play off NHL



semifinále Východnej konferencie - 1. zápas:



WASHINGTON CAPITALS - PITTSBURGH PENGUINS 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

Góly: 1. Kuzněcov (Ovečkin, T. Wilson), 41. Ovečkin (T. Wilson, Orlov) – 43. Hörnqvist (Schultz, Guentzel), 46. Crosby (Guentzel, Hörnqvist), 48. Guentzel (Crosby). Brankári: Holtby - Murray, strely na bránku: 34:25, 18.506 divákov.

/stav série: 0:1/



semifinále Západnej konferencie - 1. zápas:



VEGAS GOLDEN KNIGHTS - SAN JOSE SHARKS 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)

Góly: 5. Eakin (McNabb, Perron), 5. Haula (Tuch), 7. Marchessault (R. Smith), 12. Tuch (W. Karlsson, R. Smith), 24. Theodore (R. Smith, Marchessault), 45. C. Miller (W. Karlsson, Marchessault), 49. Neal (Perron, Haula). Brankári: Fleury - Jones (24. Dell), strely na bránku: 34:33, 18.444 divákov.

/stav série: 1:0/

New York 27. apríla (TASR) - Hokejisti Pittsburghu Penguins triumfovali v úvodnom zápase semifinále play off Východnej konferencie zámorskej NHL na ľade Washingtonu Capitals 3:2. Ujali sa tak vedenia v sérii na štyri víťazné zápasy 1:0. Dvojnásobný obhajca prehrával na začiatku tretej tretiny 0:2, ale troma gólmi otočil priebeh.Postarali sa o to Patric Hornqvist, Sidney Crosby a Jake Guentzel, ktorí tak odpovedali na presné zásahy Jevgenija Kuznecova a Alexandra Ovečkina. O triumfe hostí rozhodol po prihrávke Crosbyho Guentzel, ktorý pri prvých dvoch góloch asistoval.uviedol Guentzel pre zámorské médiá.Pens v zostave chýbali Jevgenij Malkin aj Carl Hagelin. Spoľahlivý výkon podal brankár Matt Murray, ktorý zneškodnil 32 z 34 striel a necelé tri minúty pred koncom sa vyznamenal pri šanci Bretta Connollyho, keď demonštroval výbornú prácu s hokejkou.pochválil Murrayho tréner Pittsburghu Mike Sullivan. Zápas číslo dva je na programe v nedeľu 29. apríla opäť vo Washingtone.V prvom zápase semifinále Západnej konferencie nováčik Vegas Golden Knights prevalcoval na domácom ľade San Jose 7:0. "Zlatí rytieri" opäť hrali bez slovenského útočníka Tomáša Tatara. "Žraloci" stratili duel už v prvej tretine, ktorú prehrali 0:4. Skvelý výkon podal v drese domácich brankár Marc-Andre Fleury, ktorý zneškodnil všetkých 33 striel. Zápas číslo dva sa bude hrať v noci na nedeľu opäť v Las Vegas.