NHL: Pittsburgh vymenil Oleksiaka späť do Dallasu

Penguins zaňho dostanú výber vo štvrtom kole tohtoročného draftu. K výmene prišlo v rovnaký deň, ako obranca Stars Marc Methot absolvoval operáciu kolena a bude do konca ročníka mimo hry. Oleksiaka draftoval Dallas v roku 2011 z celkového 14. miesta. V decembri 2017 ho vymenil do Pittsburghu.