NHL: Pittsburgh zdolal Edmonton, Anaheim zvíťazil nad Vancouvrom

Sumáre:



PITTSBURGH PENGUINS - EDMONTON OILERS 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Góly: 23. Rust (Cullen, Dumoulin), 27. Blueger (Letang, Crosby), 59. McCann - 5. Draisaitl (McDavid, Klefborn). Brankári: Murray - Koskinen, strely na bránku: 34:39, 18.570 divákov.



ANAHEIM DUCKS - VANCOUVER CANUCKS 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Gól: 7. Silfverberg (Shore, Grant). Brankári: Boyle - Markström, strely na bránku: 22:35, 17,174 divákov.

New York 14. februára (TASR) - Hokejisti Pittsburghu zvíťazili v noci na štvrtok v zámorskej NHL nad Edmontonom 3:1. Penguins si upevnili ôsme miesto vo Východnej konferencii. Hostia sa dostali do vedenia v úvode zápasu, keď sa presadil Leon Draisaitl, ale Penguins v druhej tretine otočili v priebehu necelých štyroch minút.V závere druhej tretiny dostal Connor McDavid možnosť trestného strieľania, ale brankár Matt Murray bravúrne zakročil.povedal Murray, ktorý si pripísal 38 úspešných zákrokov a patril ku kľúčovým mužom Pittsburghu.dodal Sidney Crosby."Tučniaci" sa museli zaobísť bez Jevgenija Malkina. Rusa pred zápasom suspendovalo vedenia súťaže za nešportové správanie v predchádzajúcom zápase s Philadelphiou. V prvej tretine navyše odstúpil obranca Olli Maatta pre zranenie v hornej časti tela. Na opačnej strane Oilers stále chýba slovenský obranca Andrej Sekera, ktorý sa však už rozohráva v AHL v drese Bakersfieldu a čoskoro by sa mohol vrátiť po zranení do kolotoča NHL. Pittsburgh dosiahol druhé víťazstvo za sebou a posilnil si pozíciu v boji o play off. Naopak, Edmonton podáva rozpačité výkony, v tabuľke je až 13., keď z uplynulých deviatich zápasov vyhral iba raz.Trápiaci sa Anaheim sa dočkal víťazstva, prvého od 19. januára. Na vlastnom ľade si poradil s Vancouverom tesne 1:0. Jediný gól strelil už v 7. minúte duelu Jakob Silfverberg. Hrdinom Ducks sa stal brankár Kevin Boyle, ktorý zlikvidoval 35 pokusov hostí a vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu. Kým Canucks ešte majú šancu na play off, Anaheim je predposledný na Západe. Doposiaľ skóroval iba 128-krát a má najhoršiu ofenzívu v súťaži.