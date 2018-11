NHL: Plekanec sa dohodol s Montrealom na ukončení zmluvy

Tridsaťpäťročný český center nedávno odohral jubilejný 1000. zápas v NHL a strelil v ňom svoj zatiaľ jediný gól v sezóne.

Montreal 9. novembra (TASR) - Český hokejový útočník Tomáš Plekanec končí svoje pôsobenie v Montreale. S Canadiens sa vzájomne dohodli na rozviazaní kontraktu. Kanadský klub NHL ho predtým formálne zapísal na listinu nechránených hráčov, odkiaľ by si ho ešte mohol teoreticky stiahnuť iný profiligový tím.



Tridsaťpäťročný center nedávno odohral jubilejný 1000. zápas v NHL a strelil v ňom svoj zatiaľ jediný gól v sezóne. Spoluhráč Slováka Tomáša Tatara strávil v tíme Canadiens celú svoju profiligovú kariéru, s výnimkou krátkej zastávky v Toronte na konci minulého ročníka. Pred touto sezónou sa do Montrealu vrátil, keď podpísal ročný kontrakt na 2,25 milióna dolárov s možnosťou zarobiť si na bonusoch ďalších 1,25 milióna. V zostave ale často absentoval, väčšinu zápasov sledoval z tribúny. Plekanca aktuálne trápia problémy s chrbtom, klub ho na konci októbra zaradil na listinu zranených hráčov.



Celkovo odohral Plekanec v NHL 1001 duelov, z toho 984 v drese Montrealu, počas profiligovej kariéry nazbieral 608 bodov (233+375) v základnej časti a 53 bodov (18+35) v 94 stretnutiach play off. Od sezóny 2010/11 až do záveru ročníka 2017/18 bol kapitánom "Habs".