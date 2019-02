Po Ducheneovi putoval do Columbusu aj Dzingel, do Ottawy Duclair

Blue Jackets sú na treťom mieste Metropolitnej divízie, o dva body za druhým Washingtonom. Ottawa si Dzingela vybrala až v siedmom kole draftu 2011.

New York 24. februára (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Ottawa Senators vymenil útočníka Ryana Dzingela do Columbusu Blue Jackets za krídelníka Anthonyho Duclaira a výbery v druhom kole draftu 2020 a 2010. Po rovnakej linke putoval pred pár dňami Matt Duchene, ktorý v drese "modrokabátnikov" debutoval paradoxne práve v Ottawe.



"Nemôžem byť šťastnejší. Teším sa na prvý zápas, určite si užijem veľa zábavy," povedal Dzingel pre web Blue Jackets.



Dvadsaťšesťročný Američan prežíva najlepšiu sezónu v kariére, keď v 57 zápasoch za Senators nazbieral 44 bodov (22+22). Dzingel sa 1. júla môže stať neobmedzeným voľným hráčom, ale ako uviedol, je možnosť, že sa s Columbusom dohodne na dlhodobom kontrakte. "Poznám toto miesto veľmi dobre, moja rodina je blízko. Som z tejto výmeny skutočne veľmi rád," dodal Dzingel.



Blue Jackets sú na treťom mieste Metropolitnej divízie, o dva body za druhým Washingtonom. Ottawa si Dzingela vybrala až v siedmom kole draftu 2011. Za kanadský klub odohral 247 zápasov v základnej časti so ziskom 126 bodov (62+64). V play off strelil gól a pridal dve asistencie v 15 vystúpeniach.



Nová akvizícia "senátorov", 23-ročný Duclair odohral v tejto sezóne za Columbus 52 zápasov a získal 19 bodov (11+8). Predtým si v profilige obliekal aj dresy Chicaga Blackhawks, Arizony Coyotes a New Yorku Rangers. "Získali sme talentovaného hráča a dva výbery v druhom kole draftu. Verím, ze sme spravili dobrý krok do budúcna," uviedol pre nhl.com generálny manažér aktuálne posledného tímu ligy Pierre Dorion.