NHL: Program All Star víkendu sa od novej sezóny posunie o deň skôr

New York 10. apríla (TASR) - Podľa vyhlásenia vedenia zámorskej NHL sa od nasledujúcej sezóny posunie program All Star víkendu o jeden deň skôr. Doteraz boli súťaže zručností v sobotu a duel All-Star v nedeľu. Po novom to bude už v piatok a sobotu.



Zatiaľ nie je jasné, či sa zmení formát Zápasu hviezd a aj naďalej sa bude hrať turnajovým spôsobom medzi divíziami traja proti trom, rovnako ako v uplynulých dvoch ročníkoch.



All Star víkend je na programe 25.-26. januára 2019 v San Jose. Domovský stánok Sharks bude hostiť prestížnu udalosť prvýkrát od roku 1997. Informovala o tom agentúra AP.