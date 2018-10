NHL: Quick sa zranil, Kings povolali z farmy Budaja

Kings po predsezónnom kempe poslali 36-ročného Budaja do farmárskeho tímu Ontario Reign v AHL.

Los Angeles 8. októbra (TASR) - Vedenie klubu NHL Los Angeles Kings povolalo z farmy do prvého tímu slovenského hokejového brankára Petra Budaja. V kádri nahradil Jonathana Quicka, ktorého "králi" zapísali na listinu zranených hráčov.



Ako informoval oficiálny portál súťaže, Quick utrpel zranenie v dolnej časti tela na sobotnom tréningu. Zatiaľ nie je známe, kedy by sa mohol vrátiť do akcie. Tridsaťdvaročného Američana čakajú ešte ďalšie vyšetrenia.



Kings po predsezónnom kempe poslali 36-ročného Budaja do farmárskeho tímu Ontario Reign v AHL, veľmi rýchlo sa však vrátil späť. Už v noci na pondelok bol v domácom zápase proti Detroitu (4:2) na striedačke. V bránke sa predstavil Jack Campbell, ktorý sa počas Quickovej absencie stane dočasnou tímovou jednotkou.



"Uvidíme, ako dlho nám bude Jonathan chýbať. Pokým nebude pripravený chytať, dovtedy zostane (Peter Budaj) v tíme," uviedol pre LA Kings Insider tréner "kráľov" John Stevens. Budaj sa už raz chopil šance pri zranení Quicka, v sezóne 2016/2017 odchytal za Kings 53 stretnutí, v ktorých stlačil gólový priemer na 2,12 a dosiahol úspešnosť zásahov 91,7 percenta.