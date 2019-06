NHL: Chára spečatil triumf Bostonu

Šiesty zápas finále play off NHL:



ST. LOUIS BLUES - BOSTON BRUINS 1:5 (0:1, 0:0, 1:4)



Góly: 53. O'Reilly (Pietrangelo, Perron) - 9. Marchand (Pastrňák, Krug), 43. Carlo (DeBrusk), 51. Kuhlman (Krejčí), 55. Pastrňák (Marchand, Kuraly), 58. CHÁRA. Rozhodovali: Dwyer, Rooney - Amell, Cherrey, vylúčení: 5:5 na 2 min., navyše Bortuzzo (St. Louis) 10 min. osobný trest za krosček, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, strely na bránku: 29:32, 18.890 divákov.



St. Louis: Binnington – Pietrangelo, Gunnarsson, Parayko, Bouwmeester, Dunn, Bortuzzo – Tarasenko, Schenn, Schwartz – Perron, O'Reilly, Sanford – Thomas, Bozak, Maroon – Steen, Sundqvist, Blais



Boston: Rask – McAvoy, CHÁRA, Carlo, Krug, Clifton, Moore, Kampfer – Pastrňák, Bergeron, Marchand – Kuhlman, Krejčí, DeBrusk – Heinen, Coyle, Johansson – Acciari, Kuraly, Nordström



/stav série: 3:3/

St. Louis 10. júna (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins zvíťazili v noci na pondelok v šiestom zápase finále play off NHL na ľade St. Louis Blues 5:1 a vyrovnali stav série na 3:3. Triumf "medveďov" spečatil v 58. minúte gólom do prázdnej bránky ich kapitán Zdeno Chára. Rozhodujúci siedmy duel sa uskutoční v noci na štvrtok v Bostone (2.00 SELČ).vyslovil sa pre oficiálny web zámorskej profiligy center hostí Patrice Bergeron.Bruins poslal v 9. minúte do vedenia v presilovke o dvoch hráčov najproduktívnejší hráč vyraďovačky Brad Marchand, náskok zvýšili v tretej tretine obranca Brandon Carlo a nováčik Karson Kuhlman. Domáci síce dokázali v 53. minúte znížiť zásluhou Ryana O'Reillyho, no to bolo z ich strany všetko, v závere poistili triumf hostí David Pastrňák so Zdenom Chárom. Blues mali dostatok možností na skórovanie, nevyužili však ani jednu zo štyroch presiloviek. Vo finálovej sérii sa v početnej výhode strelecky trápia, doposiaľ premenili iba jednu z 18-tich. Oproti nim Boston dokázal využiť 7 z 21 presiloviek. "Bol to tesný zápas, tvrdo sa bojovalo na obidvoch stranách. Možno sme sa mali viac tlačiť do súperovej bránky, viac to tam prehustiť. Musíme si pozrieť, čo sme v tomto zápase urobili zle, pokúsime sa to zmeniť, napraviť to a dobre sa pripraviť na siedmy duel," povedal kapitán St. Louis Alex Pietrangelo.Hostí v Enterprise Center výrazne podržal brankár Tuukka Rask, ktorý predviedol 28 úspešných zákrokov. "Je náš najlepší hráč. Dokáže vytiahnuť veľký zákrok vtedy, keď to najviac potrebujeme. Máme v neho obrovskú vieru. Je to naša skala," citovala agentúra AP obrancu Bostonu Charlieho McAvoya. Fínskeho brankára vyhlásili za najlepšieho hráča zápasu. "Tuukka je významný dôvod, prečo sme teraz tam, kde sme. Dnes nás podržal," zdôraznil Bergeron.Chára nastúpil opäť s celotvárovým krytom, ktorým si chránil čeľusť zlomenú po nešťastnom zásahu pukom vo štvrtom finálovom zápase. Skúsený slovenský obranca bol napriek zraneniu časom 22:15 min. druhý najvyťaženejší korčuliar na strane Bruins. Jedinú strelu v zápase pretavil vo svoj druhý gól v tohtoročných vyraďovacích bojoch, prvý vo finále. Pripísal si aj plusový bod a odsedel dve trestné minúty. Jeho spoluhráči brankár Jaroslav Halák a útočník Peter Cehlárik do hry opäť nezasiahli. Na zápas bude v tom najlepšom spomínať 23-ročný útočník Kuhlman, ktorý sa objavil v zostave Bostonu prvýkrát od 30. apríla a strelil svoj prvý gól v play off v kariére.Blues tak museli odložiť majstrovské oslavy a na premiérový zisk Stanleyho pohára si ešte budú musieť počkať. Od zavedenia formátu na štyri víťazné zápasy v roku 1939 to bude v poradí 17. finále play off, v ktorom o držiteľovi majstrovskej trofeje rozhodne až siedmy duel. Naposledy sa finálová séria natiahla na sedem stretnutí v roku 2011, vtedy Chárov Boston v rozhodujúcom zápase triumfoval na ľade Vancouveru 4:0 a získal zatiaľ svoj posledný zo šiestich titulov.Blues nastúpili aj s útočníkom Robertom Thomasom, ktorý vynechal predošlé štyri zápasy pre zranenie ruky, v zostave nahradil potrestaného Ivana Barbaševa. Do zostavy Bruins sa opäť nezmestil bývalý kapitán "bluesmanov" David Backes, šancu v druhom útoku dostal nováčik Karson Kuhlman. Po otrase mozgu stále nemohol nastúpiť obranca Matt Grzelcyk. Zápas sa začal zostra, so šancami na oboch stranách, hostí podržal Rask pri strelách Bozaka i Schenna a ustál aj nájazd O'Reillyho. Do vedenia išli hostia, v 9. min. využili presilovku o dvoch hráčov, keď po prihrávke Pastrňáka strelou z prvej namieril presne k bližšej žrdi Marchand - 0:1. "Bluesmani" sa snažili o okamžitú odpoveď, no Rask bol pre svoj tím istotou. V 19. min. nedovolil skórovať dorážajúcemu O'Reillymu.Vyrovnaný hokej pokračoval v druhom dejstve. V 23. min. zostal pred bránkou Bostonu úplne zabudnutý Maroon, mieril však vedľa. Na opačnej strane mohol náskok zvýšiť Heinen, ktorý sa predral do samostatného nájazdu, v poslednej chvíli mu znemožnil zakončenie vracajúci sa Pietrangelo. V polovici stretnutia to "bluesmani" roztočili pred Raskom v presilovke, najprv neuspel Parayko a vzápätí zachránil svoj tím na bránkovej čiare bejzbalovým spôsobom McAvoy. Domáci hráči hýrili pohybom, mali dostatok možností na vyrovnanie, v koncovke im však chýbal dôraz a presnosť. V 32. min. fínsky brankár efektne ukryl v lapačke aj strelu O'Reillyho. V závere tretiny znova ožili aj Bruins, Binnington zlikvidoval šancu DeBruska a skvele zasiahol aj pri zakončení Pastrňáka.Hráči St. Louis pokračovali v ofenzívnej snahe, no hostia v tretej časti zhustili priestor pred svojou bránkou a nepúšťali súpera do nebezpečných priestorov. V 33. minúte zvýšili náskok, keď Binningtona prekvapila skákavá strela Carla od modrej čiary. Pre Blues to bol krutý moment, neprestávali však v aktivite a ohrozovali Raska z každej možnej pozície. Bruins boli herne v pohode, stačilo im len čakať na chyby súpera. V 50. min. Krejčí zachytil puk na útočnej modrej čiare, posunul ho na Kuhlmana a ten výstavne trafil do pravého horného rohu Binningtonovej bránky - 0:3. Domácich to nezlomilo, v 53. min. znížil nepokrytý O'Reilly. Rask síce zázračne vyrazil jeho strelu betónom, videorozhodca ale potvrdil, že až za bránkovou čiarou. Blues v závere vrhli všetky sily do útoku. Pritom však logicky otvárali hru a jednu z hrúbok v ich obrane potrestal Pastrňák, čím definitívne rozhodol. "Bluesmani" to ešte skúsili v závere v power play so šiestimi korčuliarmi, no gól im to už neprinieslo. Naopak, Chára cez celé klzisko trafil prázdnu bránku a spečatil výsledok na konečných 5:1 pre hostí.Zdeno Chára (Boston) 22:15 1 0 1 +1 1 2/minutáž, góly, asistenciie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/