NHL: Ruský obranca Zajcev požiadal Toronto o výmenu

Toronto 31. mája (TASR) - Ruský hokejový obranca Nikita Zajcev chce opustiť Toronto a už požiadal vedenie Maple Leafs o výmenu. Generálny manažér kanadského klubu NHL Kyle Dubas povedal, že sa jeho žiadosti pokúsi vyhovieť.



"Budeme sa mu snažiť nájsť miesto pre jeho nový začiatok. Má na to svoje osobné a súkromné dôvody," uviedol pre zámorské médiá Dubas, ktorý sa už stretol s hráčovým agentom Danom Milsteinom.



O služby čerstvého bronzového medailistu z MS na Slovensku už prejavilo záujem viacero klubov. Zajcev má ešte päť rokov platnú zmluvu, ktorá mu garantuje v priemere 4,5 milióna dolárov za sezónu. V uplynulom ročníku bol s priemerným "icetimeom" 20:28 min. štvrtý najvyťažovanejší hráč "javorových listov". V 81 zápasoch základnej časti zaznamenal tri góly a 11 asistencií, v siedmich dueloch play off nebodoval.



Dubas potvrdil, že prioritou klubu zostáva podpis novej zmluvy s potenciálnym obmedzeným voľným hráčom Mitchom Marnerom. Generálny manažér by sa s 22-ročným krídelníkom rád dohodol ešte pred 1. júlom, potom by už Marnera mohli osloviť aj iné kluby. Dres Maple Leafs obliekal v uplynulých rokoch aj slovenský obranca Martin Marinčin. Tomu vyprší kontrakt 30. júna a ak dovtedy nepodpíše nový, stane sa neobmedzeným voľným hráčom.