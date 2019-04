NHL: Ružička podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s Calgary Flames

Ružička bol jedným z lídrov slovenskej reprezentácie na MS hráčov do 18 rokov, ktoré sa pred dvoma rokmi uskutočnili v Poprade a Spišskej Novej Vsi.

Calgary 13. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Adam Ružička podpísal v piatok s vedením klubu NHL Calgary Flames trojročný nováčikovský kontrakt. Dvojcestná zmluva začne platiť od budúcej sezóny.



Kanadský klub nezverejnil finančné detaily kontraktu, podľa portálu capfriendly.com by však 19-ročný útočník mal na profiligovej úrovni zarobiť 925.000 amerických dolárov za sezónu. Podľa CBS Sports ho ale Flames nechajú ešte rok či dva "dozrieť" v nižšej zámorskej súťaži predtým, než mu dajú šancu v prvom tíme.



"Plamene" si vybrali Ružičku pred dvoma rokmi vo vstupnom drafte v 4. kole z celkového 109. miesta. Bratislavský rodák má za sebou tretiu sezónu v kanadskej juniorskej súťaži Ontario Hockey League (OHL). V januári ho tím Sarnia Sting vymenil do Sudbury Wolves za tri draftové voľby. Napriek tomu, že za Wolves odohral iba 30 z ich 68 zápasov, stal sa s 24 gólmi tretím najlepším strelcom mužstva. Celkovo zažil svoju najlepšiu sezónu v OHL, keď v 65 dueloch základnej časti nazbieral 78 bodov za 35 gólov a 43 asistencií. V play off ovládol produktivitu tímu s 10 bodmi (3+7) v ôsmich vystúpeniach.



Ružička bol jedným z lídrov slovenskej reprezentácie na MS hráčov do 18 rokov, ktoré sa pred dvoma rokmi uskutočnili v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Slovenská "osemnástka" si vtedy svojimi výkonmi získala srdcia fanúšikov, od bojov o medaily ju pripravila iba nešťastná prehra vo štvrťfinále s Ruskom (2:3 pp). Talentovaný center sa predstavil aj na uplynulých troch svetových šampionátoch do 20 rokov.