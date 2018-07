Buffalo Sabres podpísali kontrakt s draftovou jednotkou Dahlinom

Dahlin sa stal tretím hráčom v histórii, ktorého si Buffalo vybralo vo vstupnom drafte z prvého miesta.

Buffalo 9. júla (TASR) - Vedenie klubu NHL Buffalo Sabres podpísalo v pondelok trojročnú nováčikovskú zmluvu so švédskym obrancom Rasmusom Dahlinom. Osemnásťročný hokejista bol tohtoročnou draftovou jednotkou a Sabres do neho vkladajú veľké nádeje.



Dahlin sa stal tretím hráčom v histórii, ktorého si Buffalo vybralo vo vstupnom drafte z prvého miesta. Pred ním sa dostalo tejto pocty Gilbertovi Perreaultovi (1970) a Pierreovi Turgeonovi (1987). Talentovaný bek nazbieral v uplynulej sezóne v drese Frölundy v najvyššej švédskej súťaži SHL 23 bodov za 8 gólov a 15 asistencií, pričom na ľade strávil v priemere 19:02 minúty na zápas. Na MS hráčov do 20 rokov ho vymenovali za najlepšieho obrancu, Švédsku pomohol získať striebornú medailu. Svoju krajinu reprezentoval aj an ZOH v Pjongčangu. Generálny manažér Sabres Jason Botterill očakáva, že Dahlin bude hrať v NHL už tento rok. "Stačí sa pozrieť na to, ako si Rasmus za posledné roky počínal. Hrával vo švédskej lige a na MS. Cítime, že sa môže už tento rok dostať do NHL," povedal Botterill po drafte.



"Pochádzam z malého mesta vo Švédsku, takže v Buffale sa cítim ako doma. Viem všetko o tunajších fanúšikoch, viem ako milujú hokej. Je to vidieť na tom, že ma zastavujú, hoci som ešte nehral v NHL. Celá organizácia Sabres je úžasná. Už sa neviem dočkať," uviedol pre nhl.com Dahlin, ktorý na konci júna zaujal aj na rozvojovom kempe Buffala. Podľa portálu capfriendly.com dostal najvyšší možný nováčikovský plat - 925.000 dolárov za sezónu, na bonusoch však môže zarobiť ďalších 2,85 mil. USD.