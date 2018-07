NHL: San Jose podpísalo zmluvy s Tierneym a Merkleym

Žraloci si vybrali dvadsaťštyriročného Tierneyho v 2. kole draftu v roku 2012. Po uplynulej sezóne mu vypršal kontrakt a stal sa obmedzeným voľným hráčom, pričom v piatok mal ísť na arbitráž.

San Jose 19. júla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL San Jose Sharks podpísal zmluvy s útočníkom Chrisom Tierneym a obrancom Ryanom Merkleym.



"Žraloci" si vybrali dvadsaťštyriročného Tierneyho v 2. kole draftu v roku 2012. Po uplynulej sezóne mu vypršal kontrakt a stal sa obmedzeným voľným hráčom, pričom v piatok mal ísť na arbitráž. So San Jose sa nakoniec dohodol na novej dvojročnej zmluve, klub finančné detaily nezverejnil.



Tierney odohral v uplynulej sezóne 82 zápasov v základnej časti a pripísal si 40 bodov (17+23), v 10 dueloch play off pridal dve asistencie. "Bola to jeho najlepšia sezóna. Vždy sme vedeli, že je zodpovedný a defenzívne orientovaný hráč, no teraz ukázal, že dokáže byť aj produktívny," povedal generálny manažér Doug Wilson.



Sedemnásťročného Merkleyho si San Jose vybralo z 21. pozície v tohtoročnom drafte a podpísalo s ním trojročný nováčikovský kontrakt. V uplynulej sezóne pôsobil v tíme Guelph Storm a v 69 dueloch nazbieral 73 bodov (14+59). "Ryan bol jeden z najtalentovanejších hráčov na svojej pozícii v tohtoročnom drafte a sme nadšení, že sme ho získali," uviedol Wilson pre portál NHL.



New Jersey sa dohodlo s Colemanom a Noesenom

Klub zámorskej hokejovej NHL New Jersey Devils podpísal trojročný kontrakt s útočníkom Blakeom Colemanom, ktorý zarobí 1,8 milióna dolárov za sezónu.



Dvadsaťšesťročný center odohral v uplynulej sezóne 79 zápasov v základnej časti a dosiahol kariérne maximá v počte gólov (13), asistencií (12) i bodov (25). Ďalšie dva presné zásahy pridal v piatich dueloch play off. Coleman mal pôvodne ísť 22. júla na arbitráž.



"Diabli" sa dohodli na ročnej zmluve na 1,725 mil. dolárov aj s dvadsaťpäťročným útočníkom Stefanom Noesenom, ktorý v uplynulej sezóne získal v 76 stretnutiach 28 bodov (14+14) a taktiež ho čakala arbitráž.