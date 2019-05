NHL: St. Louis vyrovnalo stav série so San Jose v play off

Play off NHL



2. zápas finále Západnej konferencie



SAN JOSE SHARKS - ST. LOUIS BLUES 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Góly: 25. Couture, 27. Couture (Meier) – 3. Schwartz (Tarasenko, Edmundson), 25. Dunn (O'Reilly, Perron), 37. Bortuzzo (Edmundson, Bozak), 57. Sundqvist (Steen, Pietrangelo). Brankári: Jones - Binnington, strely na bránku: 26:25, 17.562 divákov.



/stav série: 1:1/

New York 14. mája (TASR) - Hokejisti St. Louis Blues zvíťazili v druhom zápase finále Západnej konferencie zámorskej NHL na ľade San Jose Sharks 4:2 a vyrovnali stav série na 1:1. Misky váh na stranu "bluesmanov" naklonil v 37. minúte Robert Bortuzzo, ktorý strelil svoj prvý gól vo vyraďovacích bojoch a bekhendom zabezpečil hosťom vedenie 3:2. Triumf St. Louis spečatil v závere Oscar Sundqvist.Hostia viedli po prvej tretine 1:0 vďaka Jadenovi Schwartzovi a v 25. minúte zvýšil na 2:0 Vince Dunn. Potom prišli veľké chvíle domáceho Logana Couturea, ktorý v tej istej minúte znížil v oslabení a o dve minúty vyrovnal. V 37. minúte však opäť poslal Blues po peknej kombinácii do vedenia kanadský obranca Bortuzo.citoval portál nhl.com šťastného strelca, ktorý dal v 365 zápasoch základnej časti 14 gólov, no v bojoch o Stanleyho pohár 30-ročný Bortuzo skóroval premiérovo.Sharks tretíkrát v tohtoročnom play off prehrali zápas číslo 2 po tom, ako uspeli v tom prvom. Formu potvrdil Couture, ktorý dvoma únikmi v rozpätí 1:59 minúty strelil 12. a 13. gól v play off, čím potvrdil pozíciu najproduktívnejšieho hráča vo vyraďovčke. "Logan bol naozaj dobrý, a ešte zopár chlapcov. Ale to v tomto príbehu nestačí. Musia zabrať všetci, nielen niektorí. V play off sa víťazí ťažko, ak všetci hráči neodovzdajú všetko. Im sa to dnes podarilo tak, ako to podarilo nám v prvom zápase. Preto uspeli," zhodnotil tréner domácich Peter DeBoer. Couture je v tejto dekáde len štvrtým hráčom, ktorý v play off nazbieral 100 a viac bodov. Pred ním to v sledovanom období dokázali len Sidney Crosby (123), Patrick Kane (109) a Jevgenij Malkin (106). Séria sa sťahuje do St. Louis, zápas číslo tri je na programe v noci na štvrtok SELČ (2.00 h.)