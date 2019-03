NHL: Sekera asistoval, McDavid má 100 bodov, no Edmonton prehral

Výsledky:



Toronto - Chicago 4:5, Edmonton - New Jersey 3:6 (za domácich A. Sekera 0+1), Vancouver - New York Rangers 4:1

New York 14. marca (TASR) - Hokejisti Edmontonu prehrali v noci na štvrtok v zámorskej NHL na domácom ľade s New Jersey 3:6. V domácom drese sa jednou asistenciou prezentoval slovenský obranca Andrej Sekera. Devils zastavili sériu siedmich duelov bez víťazstva.Sekera odohral vyše 18 minút, zapísal si aj jeden plusový bod a tri strely. Kapitán Oilers Connor McDavid dvakrát asistoval a dosiahol jeho 100. bod v sezóne. Niečo podobné sa mu podarilo už tretíkrát za sebou. Za New Jersey skórovalo šesť rôznych strelcov.Toronto doma prehralo so Chicagom 4:5, slovenský obranca Maple Leafs Martin Marinčin strávil na ľade takmer 16 minút, ale bodovo sa nepresadil.