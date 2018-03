NHL: Sekera dostal od lekárov zelenú, vrátiť by sa mohol cez víkend

Tridsaťjedenročný bek pauzuje pre zranenie členka, ktoré utrpel v nedeľňajšom dueli NHL na ľade Tampy Bay.

Edmonton 22. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera by sa mohol vrátiť do zostavy Edmontonu v noci na nedeľu, keď sa Oilers predstavia na ľade Los Angeles. Tridsaťjedenročný bek pauzuje pre zranenie členka, ktoré utrpel v nedeľňajšom dueli NHL na ľade Tampy Bay.



Sekera odohral v zápase iba necelých sedem minút, v tretej tretine už nenastúpil po tom, čo ho v druhej časti trafil puk pri blokovaní strely. Kluboví lekári mu cez týždeň dali zelenú k návratu, no v noci na piatok v Ottawe ešte zrejme nebude hrať. Podľa zámorských médií je pravdepodobné, že nastúpi až proti LA.



Vicemajster sveta z Helsínk 2012 vynechal v tejto sezóne prvých 34 zápasov po tom, čo sa zotavoval po operácii kolena. Vo februári chýbal "olejárom" v ďalších siedmich stretnutiach pre zranenie tváre, ktoré mu rovnako spôsobil puk. V ročníku stihol odohrať iba 30 zápasov so ziskom štyroch asistencií.