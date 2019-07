NHL: Sekera mieri do Dallasu, so Stars podpísal ročný kontrakt

Sekera v minulosti obliekal v profilige aj dresy Buffala, Caroliny a Los Angeles.

Dallas 1. júla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera podpísal ročný kontrakt s tímom NHL Dallas Stars na 1,5 milióna dolárov. Informáciu potvrdil klub na svojej oficiálnej stránke s tým, že ďalších 500.000 dolárov si skúsený zadák môže zarobiť prostredníctvom výkonnostných bonusov. Bude to jeho piaty klub v profilige, v minulých sezónach obliekal dres Edmontonu Oilers.



"Andrej je veľmi skúsený a kvalitný obranca, ktorý spevní naše zadné rady. S jeho príchodom naša sila stúpne a môžeme sa vyrovnať ktorémukoľvek súperovi v lige," povedal o Sekerovi pre klubový web generálny manažér Stars Jim Nill.



Edmonton 33-ročného obrancu v nedeľu zaradil na listinu nechránených hráčov s cieľom vykúpiť ho zo zmluvy. Sekera sa tak stal v NHL neobmedzeným voľným hráčom.



Vicemajster sveta z Helsínk 2012 prišiel do Edmontonu pred štyrmi rokmi ako voľný hráč, s Oilers sa dohodol na šesťročnom kontrakte. V prvých dvoch sezónach sa zaradil medzi tímové opory a patril v mužstve medzi najviac vyťažovaných obrancov. Potom však jeho kariéru poznačili nešťastné zranenia. Pred sezónou 2017/2018 musel absolvovať operáciu kolena a odohral len 36 zápasov. Štart minulého ročníka nestihol po tom, čo si v lete pri tréningu roztrhol Achillovu šľachu. Do zostavy Oilers sa vrátil až vo februári, stihol nastúpiť len v 24 stretnutiach, v ktorých si pripísal štyri asistencie. Práve zdravotné problémy boli podľa zámorských médií hlavným dôvodom na rozviazanie spolupráce.



"Môj agent mi hovoril, že sa o mňa zaujímajú Dallas aj iné tímy. Stars rokovali veľmi priamo, ponúkli mi kontrakt a nemal som nad čím váhať. Viem, v akej situácii som bol v uplynulých rokoch, ale teraz som zdravotne v poriadku, hral som na majstrovstvách sveta. Urobím maximum, aby som mužstvu pomohol vyhrať čo najviac duelov, som rád, že budem súčasťou tejto zostavy. Viem, že musím presvedčiť, no stále som mladý a chcem hrať hokej, kým to bude možné. Chcem byť pripravený na 120 percent," povedal Slovák pre klubový web.



Sekera v minulosti obliekal v profilige aj dresy Buffala, Caroliny a Los Angeles. V 707 zápasoch základnej časti nazbieral 236 bodov za 45 gólov a 191 asistencií, v 19 dueloch play off pridal štyri body (2+2).



