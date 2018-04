NHL:Sekera sa zranil pri prehre Edmontonu, Toronto s klubovým rekordom

NHL - výsledky:



Toronto - Buffalo 5:2,

Florida - Carolina 3:2,

Ottawa - Winnipeg 5:6,

Minnesota - Edmonton 3:0,

St. Louis - Washington 2:4,

Los Angeles - Colorado 3:1



New York 3. apríla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera pre zranenie nedohral pondelňajší duel zámorskej NHL, v ktorom jeho Edmonton prehral na ľade Minnesoty 0:3. Sekera odstúpil z hry v priebehu druhej tretiny. Hostia dohrávali iba so štyrmi obrancami, Minnesota si víťazstvom zabezpečila šiestykrát za sebou účasť v play off. Brankár Devan Dubnyk si v jubilejnom 400. dueli v NHL pripísal čisté konto.Toronto vďaka triumfu 5:2 nad Buffalom vyrovnalo klubový rekord v počte získaných bodov v jednej sezóne. Na konte má 103 bodov, čo sa kanadskému tímu predtým podarilo v sezóne 2003/2004. Auston Matthews a William Nylander zaznamenali zhodne po tri body (2+1).Winnipeg vyhral na ľade Ottawy 6:5 a udržal si šancu na prvenstvo v Centrálnej divízii. Blake Wheeler sa v drese hostí prezentoval dvoma gólmi, v zostave "senátorov" opäť chýbal zranený Marián Gáborík. Hráči St. Louis si skomplikovali boj o play off domácou prehrou 2:4 s Washingtonom. V hre o vyraďovačku zostala Florida po triumfe 3:2 nad Carolinou.