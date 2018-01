NHL: Sekerov Edmonton zvíťazil nad Anaheimom, LA s Gáboríkom neuspelo

Výsledky NHL:



Philadelphia - New York Islanders 6:4, Pittsburgh - Carolina 0:4, Toronto - San Jose 3:2 pp a sn, Montreal - Tampa Bay 2:1 pp a sn, Minnesota - Buffalo 6:2, St. Louis - Vegas 2:1, Dallas - New Jersey 4:3, Arizona - Nashville 3:2 pp, Calgary - Los Angeles 4:3, Colorado - Columbus 2:0, Edmonton - Anaheim 2:1 pp a sn

New York 5. januára (TASR) - V jedenástich zápasoch zámorskej NHL v noci na piatok sa predstavili dvaja slovenskí hokejisti, bodovú zbierku si však nerozšíril ani jeden z nich.Edmonton v zostave so slovenským obrancom Andrejom Sekerom zdolal doma Anaheim 2:1 po samostatných nájazdoch. Oilers sa radovali z triumfu po sérii štyroch prehier, o ich výhre rozhodol v záverečnom rozstrele Ryan Nugent-Hopkins. Hráči Los Angeles prehrali v Calgary 3:4, v drese Kings nastúpil aj slovenský krídelník Marián Gáborík.Minnesota si poradila s Buffalom na domácom ľade jasne 6:2. Skvelý návrat po zranení členka zažil domáci útočník Nino Niederreiter, ktorý sa blysol hetrikom, svojím druhým v profiligovej kariére. Švajčiarsky hokejista vynechal uplynulých päť duelov.povedal Niederreiter pre oficiálny web profiligy. Za "divochov" si premiérový bod v sezóne pripísal Zach Parise, ktorý odohral iba druhý zápas po návrate do zostavy.Dvaja brankári si pripísali čisté konto. Prvým bol Jonathan Bernier, ktorý v drese Colorada zaznamenal 34 zákrokov a prispel tak významnou mierou k víťazstvu "lavín" nad Columbusom 2:0. Bol to pre neho druhý shutout v sezóne a šestnásty v kariére. Cam Ward z Caroliny potreboval na rovnaký výkon 21 úspešných zásahov, "hurikáni" nedovolili skórovať obhajcom titulu z Pittsburghu a vyhrali 4:0. Ward neinkasoval v sezóne po prvý raz, celkovo však v kariére dosiahol už 26. čisté konto.povedal Ward.