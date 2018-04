NHL: Sharks zdolali Anaheim aj vo štvrtom zápase, postúpili do 2. kola

1. kolo play off NHL



štvrťfinále Východnej konferencie - 4. zápasy:



Philadelphia - Pittsburgh 0:5



/stav série: 1:3/







New Jersey - Tampa Bay 1:3



/stav série: 1:3/







štvrťfinále Západnej konferencie - 4. zápasy:



Colorado - Nashville 2:3



/stav série: 1:3/







San Jose - Anaheim 2:1



/konečný stav série: 4:0, San Jose postúpilo do konferenčného semifinále/

New York 19. apríla (TASR) - Hokejisti San Jose Sharks sú po Vegas Golden Knights druhým postupujúcim tímom do 2. kola play off NHL. V noci na štvrtok zdolali vo štvrtom súboji 1. kola na domácom ľade Anaheim Ducks 2:1 a v celej sérii triumfovali suverénne 4:0 na zápasy. V semifinále Západnej konferencie naraziapráve na nováčika z Las Vegas, v ktorého kádri je aj slovenský útočník Tomáš Tatar.Hráči Pittsburghu Penguins zvíťazili vo štvrtom dueli 1. kola na ľade Philadelphie Flyers hladko 5:0 a už iba jedna výhra ich delí od postupu do semifinále Východnej konferencie. Obhajca Stanleyho pohára vedie v sérii 3:1 na zápasy, o postupe môže rozhodnúť v piatom stretnutí, ktoré je na programe v noci na sobotu v Pittsburghu (1.00 SELČ). KapitánSidney Crosby strelil gól a pri ďalšom asistoval. So 62 presnými zásahmi je už historicky najlepší strelec Pittsburghu v play off, keď prekonal legendárneho Maria Lemieuxacitovala Crosbyho oficiálna webstránka profiligy.Identický stav je aj v sérii medzi Tampou Bay a New Jersey. Hráči Lightning triumfovali vo štvrtom zápase na ľade Devils 3:1 najmä vďaka Nikitovi Kučerovovi, ktorý dal dva góly a na ďalší prihral.vyhlásil tréner Tampy Jon Cooper. Slovenský brankár v službáchPeter Budaj opäť nebol ani na striedačke. Tampa môže postup spečatiť v domácom dueli v sobotu o 21.00 SELČ.Držiteľ Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti Nashville uspel v Denveri, kde vo štvrtom súboji štvrťfinále Západnej konferencie zdolal domáce Colorado 3:2. V sérii rovnako vedie 3:1. Skóre duelu otvoril po krásnej samostatnej akcii Filip Forsberg.uviedol 23-ročný Švéd, ktorý si okrem gólu pripísal aj asistenciu pri zásahu Coltona Sissonsa na 2:0 pre. Piaty duel bude v noci na sobotu na ľade Predators (3.30 SELČ).