NHL: Slovenský brankár Húska podpísal zmluvu s New York Rangers

New York 9. marca (TASR) - Slovenský hokejový brankár Adam Húska podpísal nováčikovský kontrakt s tímom NHL New York Rangers. Klub o tom informoval na svojom Twitteri.



Húska podpísal trojročnú zmluvu s tímom, ktorý ho v roku 2015 draftoval v 7. kole. V tejto sezóne odchytal 21-ročný brankár 21 duelov za vysokoškolský tím University of Connecticut v zámorskej NCAA. Priemernú úspešnosť zákrokov má 89,60 percent.