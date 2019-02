NHL: Smith a Kučerov dostali od NHL pokuty za hrubosť

Obaja hráči dostali počas zápasu len menšie tresty.

New York 3. februára (TASR) - Zámorská NHL potrestala hokejistov Zacka Smitha z Ottawy Senators a Nikitu Kučerova z Tampy Bay Lightning za hrubosť pokutou 5000 USD.



Tridsaťročný Kanaďan Smith dostal trest za úder lakťom do obrancu Marcusa Petterssona počas druhej tretiny domáceho stretnutia s Pittsburghom Penguins (5:3). Líder kanadského bodovania, 25-ročný Rus Kučerov, sa previnil proti pravidlám v zápase s New York Islanders (1:0), v ktorom nebezpečne podrazil obrancu Scotta Mayfielda.



Obaja hráči dostali počas zápasu len menšie tresty. Vedenie profiligy sa im ale dodatočne rozhodlo udeliť najvyššiu možnú pokutu podľa kolektívnej zmluvy. Peniaze poputujú do Asistenčného fondu pre zranených hráčov.