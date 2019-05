VIDEO: NHL: St. Louis bude hrať vo finále Stanleyho pohára s Bostonom

3. kolo play off NHL

St. Louis - San Jose 5:1 /konečný výsledok série 4:2, St. Louis postúpilo do finále/

St. Louis 22. mája (TASR) - Hokejisti St. Louis Blues postúpili do záverečných bojov o Stanleyho pohár. V noci na stredu zvíťazili v domácom šiestom zápase 3. kola play off Západnej konferencie NHL nad San Jose Sharks 5:1 a v sérii uspeli 4:2. Vo finále narazia na Boston Bruins, prvý duel je na programe v noci na utorok (2.00 SELČ) na ľade šampióna Východnej konferencie.Domáci kráčali za postupom od úvodu, keď sa dostali do vedenia už v 2. minúte zásluhou Davida Perrona. Na 2:0 zvýšil Vladimir Tarasenko, hostia znížili v druhej tretine Dylanom Gambrellom, ale potom sa presadili len hráči St. Louis - ďalšie góly pridali Brayden Schenn, Tyler Bozak a Ivan Barbašev. Blues sa premiérovo prebojovali takto ďaleko, po zápase sa nedotkli trofeje Clarence S. Campbell Bowl, ktorá je určená pre víťaza Západnej konferencie.Blues sú vo finále po štvrtý raz a prvýkrát od roku 1970, premiérovo sa prebojovali takto ďaleko v súčasnom formáte play off. Po zápase sa nedotkli trofeje Clarence S. Campbell Bowl, ktorá je určená pre víťaza Západnej konferencie. Získali ju už v rokoch 1969 a 1970, keď sa udeľovala víťazovi základnej časti vtedajšej Západnej divízie.