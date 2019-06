St. Louis v šiestom zápase finále bez suspendovaného Barbaševa

Dvadsaťtriročný Rus zasiahol súpera v prvej tretine piateho zápasu finálovej série play off.

New York 8. júna (TASR) - Disciplinárka hokejovej NHL suspendovala útočníka St. Louis Blues Ivana Barbaševa na jeden zápas za úder do hlavy Marcusa Johanssona z Bostonu Bruins. Informovala o tom agentúra AFP.



Dvadsaťtriročný Rus zasiahol súpera v prvej tretine piateho zápasu finálovej série play off. Jeho zákrok však ušiel pozornosti rozhodcov. Nebola to jediná minela mužov v pruhovanom. Tesne pred rozhodujúcim gólom St. Louis prehliadli faul na Noela Acciariho, "Bluesmeni" zvíťazili 2:1 a v sérii vedú 3:2. O zisku premiérového Stanley Cupu môžu rozhodnúť na domácom ľade v noci na pondelok.