NHL: Svetový pohár v roku 2020 nebude

Naposledy sa Svetový pohár konal v roku 2016 v Toronte. Na scénu sa vrátil po 12 rokoch. Teraz situáciu komplikujú rokovania o novej kolektívnej zmluve.

New York 17. januára (TASR) - Hokejový Svetový pohár sa v roku 2020 konať nebude. Vedenie zámorskej NHL a zástupcovia hráčskej asociácie NHLPA o tom informovali v oficiálnom komuniké. Podľa informácie agentúry AFP ale ďalšie rokovania o zaradení tejto akcie do medzinárodného kalendára budú pokračovať.



Naposledy sa Svetový pohár konal v roku 2016 v Toronte. Na scénu sa vrátil po 12 rokoch. Teraz situáciu komplikujú rokovania o novej kolektívnej zmluve. Súčasná síce platí do sezóny 2021/2022, no ak jedna zo strán (NHL a NHLPA) zadeklaruje požiadavku skorších rokovaní, dohoda vyprší po sezóne 2019/2020.



"Po konštruktívnych rokovaniach s hráčskou asociáciou v Toronte obe strany dospeli k záveru, že nie je reálne zaradiť Svetový pohár do programu na jeseň 2020. Veríme, že jednania budú pokračovať a ďalší Svetový pohár bude súčasťou širšej dohody v rámci dlhodobého kalendára medzinárodných akcií," uvádza sa v stanovisku profiligy.



Zainteresovaní sa bavili aj o zmene formátu turnaja, ktorý by mohlo hrať osem národných reprezentácií vo viacerých mestách. V Toronte sa v roku 2016 hralo so 6 národnými tímami (Kanada, USA, Rusko, Švédsko, ČR a Fínsko), resp. s tímom Európy a výberom Severnej Ameriky do 23 rokov. Svetový pohár, ktorý nadviazal na bývalý Kanadský pohár, má za sebou tri ročníky (aj 1996 a 2004). Raz vyhrali hokejisti USA, Kanada pred dvoma rokmi obhájila víťazstvo.