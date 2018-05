NHL: Tampa Bay opäť zvíťazila vo Washingtone, vyrovnala stav série

Play off NHL:



finále Východnej konferencie - 4. zápas:



WASHINGTON CAPITALS - TAMPA BAY LIGHTNING 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Góly: 5. Orlov (Oshie, Niskanen), 26. Kuznecov (Ovečkin, Wilson) – 6. Point (Gourde, Johnson), 9. Stamkos (Point, Miller), 52. Killorn (Palát, Sergačov), 60. Cirelli. Brankári: Holtby - Vasilevskij, strely na bránku: 38:20, 18.506 divákov

/stav série: 2:2/

Washington 18. mája (TASR) - Hokejisti Tampy Bay Lightning zvíťazili v noci na piatok vo štvrtom zápase finále play off Východnej konferencie NHL na ľade Washingtonu Capitals 4:2. Stav série hranej na štyri víťazstvá vyrovnali na 2:2, pokračuje sa v noci na nedeľu v Tampe (1.15 h SELČ). Slovenský brankár Peter Budaj ani obranca Erik Černák nedostali šancu v zostave hostí.Po tom, ako Capitals ukoristili prvé dve stretnutia na ľade súpera, podaril sa rovnaký kúsok aj Lightning, v treťom i štvrtom súboji výsledkom 4:2. "Blesky" prehrávali od 5. minúty po góle ruského obrancu Dmitrija Orlova, no ešte v prvej tretine otočili skóre zásluhou Braydena Pointa a Stevena Stamkosa. Vyrovnávajúci zásah z hokejky Jevgenija Kuznecova ich nezabrzdil, víťazný gól hostí strelil v 52. minúte Alex Killorn, keď po prihrávke Ondřeja Paláta od zadného mantinelu zakončil popod betóny Bradena Holtbyho. V úplnom závere pridal poistku do prázdnej bránky Anthony Cirelli.V sérii stále platí, že ani jeden z tímov ešte nevyhral pred domácim publikom.poznamenal Stamkos.dodal kanonier Tampy.Oporou hostí bol brankár Andrej Vasilevskij, ktorý predviedol 36 úspešných zákrokov.pochválil Stamkos ruského brankára.povedal krídelník Washingtonu Tom Wilson pre zámorské médiáCapitals v tejto vyraďovačke zvíťazili vonku v siedmich z ôsmich prípadov, ale na domácom ľade vyhrali len tri z ôsmich zápasov.povzdychol si kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin.dodal Ovečkin.