NHL: Tampa Bay s Černákom zdolala New York Rangers po predĺžení

NHL - výsledky:

New Jersey - Calgary 1:2, Toronto - Edmonton 6:2, New York Rangers - Tampa Bay 3:4 pp, Colorado - Vancouver 3:2 pp a sn, Anaheim - Chicago 3:4

New York 28. februára (TASR) - Tampa Bay Lightning v zostave so slovenským hokejistom Erikom Černákom uspela v noci na štvrtok v NHL na ľade New Yorku Rangers 4:3 po predĺžení.Edmonton, v drese ktorého nastúpil ďalší obranca Andrej Sekera, prehral v Toronte 2:6.