NHL: Tampa zdolala Washington, od finále ju delí jediné víťazstvo

Finále Východnej konferencie - 5. zápas:



TAMPA BAY LIGHTNING - WASHINGTON CAPITALS 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Góly: 1. Paquette (Callahan), 10. Palát (Kučerov, Stamkos), 21. Callahan (Stralman, Kučerov) – 25. Kuznecov (Niskanen, Oshie), 59. Ovečkin (Carlson, Eller). Brankári: Vasilevskij - Holtby, strely na bránku: 22:30, 19.092 divákov.

/stav série: 3:2/

Tampa 20. mája (TASR) - Hokejistov Tampy Bay delí už iba jedno víťazstvo od postupu do finále Stanleyho pohára. V noci na nedeľu zdolali v piatom zápase finále play off Východnej konferencie NHL na domácom ľade Washington 3:2 a rovnakým pomerom vedú aj v celej sérii. Tá sa teraz presúva do hlavného mesta USA, hráči Lightning môžu spečatiť svoj postup v šiestom dueli v noci na utorok (2.00 SELČ).Tampa dokázala skórovať už v 19. sekunde zásluhou Cedrica Paquettea a v úvode druhej tretine viedla jednoznačne 3:0. Hostia však dokázali gólmi ruských útočníkov Jevgenija Kuznecova a Alexandra Ovečkina znížiť, vyrovnať sa im už ale nepodarilo. Prvýkrát v sérii tak zvíťazil domáci tím. "Blesky" opäť podržal brankár Andrej Vasilevskij, ktorý kryl 28 striel súpera. Slovenský brankár Peter Budaj ani obranca Erik Černák nedostali šancu v zostave Lightning.