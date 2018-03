NHL: Tatar a Gáborík víťazne, 400. triumf Fleuryho, 600. gól Ovečkina

Výsledky NHL:



Columbus - Montreal 5:2, New York Rangers - Carolina 6:3, Philadelphia - Vegas 2:3, Washington - Winnipeg 3:2 pp, Florida - Ottawa 3:5, Anaheim - St. Louis 2:4, Los Angeles - Vancouver 3:0, San Jose - Detroit 5:3

New York 13. marca (TASR) -Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili v noci na utorok v zámorskej NHL na ľade Philadelphie Flyers 3:2 a upevnili si pozíciu na čele Pacifickej divízie. Slovenský útočník Tomáš Tatar v drese nováčika nebodoval, počas 13:05 minút vyslal na súperovu bránku dve strely. Brankár "zlatých rytierov" Marc-Andre Fleury predviedol 38 úspešných zákrokov a vychytal svoje jubilejné 400. víťazstvo v základnej časti NHL.Tridsaťtriročný Kanaďan sa stal 13. brankárom v histórii s týmto míľnikom a iba tretím aktívnym, keď sa zaradil po bok Roberta Luonga z Floridy Panthers (467) a Henrika Lundqvista z New Yorku Rangers (430).povedal Fleury zámorským médiám. Miľnik ocenil aj jeho tréner Gerard Gallant:Golden Knights vyhrali tretí zápas za sebou a na čele Pacifickej divízie majú pred San Jose komfortný dvanásťbodový náskok.Z výhry sa v noci tešil aj Marián Gáborík, ktorého Ottawa triumfovala na ľade Floridy 5:3. Slovenský krídelník si počas 13:13 minút pripísal jeden strelecký pokus a až tri mínusky. Panthers prišli o osemzápasovú víťaznú sériu na domácom ľade. Duel rozhodol svojím druhým gólom v stretnutí Matt Duchene, ktorý presne tri minúty pred koncom tretej tretiny zlomil nerozhodný stav. Obranca Floridy Keith Yandle nastúpil na 700. zápas bez prerušenia, čo je najdlhšia aktívna séria v NHL.Atraktívny súboj dvoch najlepších strelcov súťaže videli diváci vo Washingtone, kde miestni Capitals zdolali Winnipeg 3:2 po predĺžení. Domáci kapitán Alexander Ovečkin prispel k víťazstvu dvoma gólmi a so 42 presnými zásahmi sa osamostatnil na čele tabuľky kanonierov. Navyše dosiahol významný kariérny míľnik, jeho druhý gól v zápase bol jeho jubilejný 600. v profiligovej kariére. Tridsaťdvaročný krídelník ho dosiahol ako 20. hráč v histórii NHL.povedal pre nhl.com Ovečkin, ktorý tento míľnik dosiahol ako štvrtý najrýchlejší hráč v histórii vo svojom 990. zápase NHL. Skôr sa na métu 600 gólov dostali len Wayne Gretzky (718), Mario Lemieux (719) a Brett Hull (900). Ovečkin skóroval už v 5. minúte v početnej výhode o dvoch hráčov, míľnik dosiahol v 24. minúte, keď dorazil za chrbát Connora Helleybucka vlastnú strelu. Celkovo si pripísal až osem striel. V drese Jets namieril do čierneho fínsky mladík Patrik Laine, ktorý skóroval už 41-krát v sezóne. Strelecky sa pritom presadil v šiestom zápase v rade, osobnú bodovú šnúru natiahol na 12 stretnutí.Prvý hetrik v kariére Jimmyho Veseyho pomohol hráčom New Yorku Rangers k víťazstvu 6:3 nad Carolinou.povedal Vesey pre nhl.com. "Jazdci" ukončili štvorzápasovú sériu prehier, k čomu výborným výkonom a 41 zákrokmi pomohol brankár Alexandar Georgiev.Columbus zdolal Montreal 5:2 a natiahol víťaznú sériu na päť zápasov. Gólom a tromi asistenciami sa blysol Alexander Wennberg, jeden gól a asistenciu pridal obranca Seth Jones, ktorý skóroval v treťom zápase za sebou. Blue Jackets aktuálne vlastnia prvú voľnú kartu na postup do play off v Západnej konferencii. "Králi" z Los Angeles neinkasovali v súboji s Vancouverom ani raz a vyhrali 3:0. Brankár Jonathan Quick chytil všetkých 35 súperových striel a pripísal si štvrtý shutout v sezóne. Detroit prehral na ľade San Jose Sharks 3:5 a pokračuje v čiernej sérii, keď prehral už siedmy zápas v rade.