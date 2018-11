NHL: Tatar mal dve asistencie pri výhre Montrealu nad Washingtonom

výsledky:

Florida - Winnipeg 2:4, New York Islanders - Pittsburgh 3:2 pp a sn, Toronto - Dallas 1:2, Detroit - New Jersey 4:3, Montreal - Washington 6:4 /za domácich Tatar 0+2, Ottawa - Buffalo 4:2, Tampa Bay - Nashville 1:4, St. Louis - Vegas 5:3, Calgary - Colorado 6:5, Edmonton - Chicago 4:0, Anaheim - New York Rangers 2:3 pp a sn, Los Angeles - Philadelphia 2:5, San Jose - Columbus 1:4

New York 2. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar zaznamenal dve asistencie pri triumfe svojho Montrealu Canadiens nad Washingtonom Capitals 6:4. Dvadsaťsedemročný krídelník tak nazbieral v 12 dueloch prebiehajúcej sezóny jedenásť bodov za tri góly a osem prihrávok.Z triumfu sa tešil aj obranca Christián Jaroš, ktorého Ottawa zdolala doma Buffalo 4:2. Colorado s Markom Daňom prehralo na ľade Calgary tesne 5:6.Hokejisti Winnipegu zvíťazili nad Floridou 4:2, hetrikom sa blysol fínsky útočník Patrik Laine. Stretnutie sa hralo v helsinskej Hartwall Arene ako súčasť NHL Global Series Challenge 2018. Florida sa ani v desiatom zápase nového ročníka nedočkala víťazstva v riadnom hracom čase a zostala na poslednom mieste tabuľky Východnej konferencie.