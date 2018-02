VIDEO: NHL: Detroit zdolal San Jose, Tatar premenil samostatný nájazd

Sumáre:



TORONTO MAPLE LEAFS - NEW YORK ISLANDERS 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Góly: 6. Kapanen, 14. Matthews (Hyman, Gardiner), 31. Marner (Kadri, Carrick), 39. Dertmott (Nylander), 44. Holl (Matthews, Dermott). Brankári: Andersen - Greiss, strely na bránku: 50:28, 19.267 divákov.



DETROIT RED WINGS - SAN JOSE SHARKS 2:1 pp a sn (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 47. Daley (Nielsen), rozh. nájazd: Abdelkader - 56. Labanc (Dillon, Hertl). Brankári: Jones - Mrázek, strely na bránku: 44:31, 19.515 divákov.



WASHINGTON CAPITALS - PHILADELPHIA FLYERS 5:3 (0:2, 3:0, 2:1)

Góly: 23. Stephenson (Eller, Carlson), 24. Stephenson (Bowey), 35. Burakovskij (Eller), 46. Oshie (Kuznecov, Carlson), 50. Smith-Pelly (Djoos, Beagle) - 2. Patrick (Simmonds), 8. Konecny (Couturier), 51. Voráček (Provorov, Patrick). Brankári: Holtby - Neuvirth (50. Lyon), strely na bránku: 25:30, 18.506 divákov.



Slovák v akcii:



Tomáš Tatar 15:25 0 0 0 0 1 0

_________________________

/legenda: minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: minutáž, počet inkasovaných gólov/počet striel, percentuálna úspešnosť zásahov/

New York 1. februára (TASR) - Hokejisti Detroitu Red Wings zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NHL na vlastnom ľade nad San Jose Sharks 2:1 po predĺžení a nájazdoch. Slovenský útočník domácich Tomáš Tatar strávil na ľade 15:25 minút, do štatistík si pripísal jednu strelu na bránku a jeden hit a premenil aj svoj samostatný nájazd.V šiestej sérii nedal vydareným "blafákom" šancu hosťujúcemu brankárovi Martinovi Jonesovi. "Žralokom" chýbala tradičná opora Joe Thornton.povedal podľa portálu nhl.com Jones.Washington si poradil s Philadelphiou výsledkom 5:3. Domáci prehrávali po prvej tretine 0:2, no piatimi gólmi v rade skóre stretnutia otočili.povedal po zápase útočník hostí Jakub Voráček, ktorý gólom v 51. minúte uzatvoril skóre zápasu."Ostrovania" nezvládli svoj zápas v Toronte, keď prehrali vysoko 0:5. V bránke Islanders dostal tentokrát pred Slovákom Jaroslavom Halákom prednosť Nemec Michael Greiss.