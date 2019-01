NHL: Tatar prispel asistenciou k víťazstvu Montrealu nad Floridou

Výsledky NHL:

Columbus - New Jersey 4:1, New York Islanders - St. Louis 2:1 pp, New York Rangers - Carolina 6:2, Detroit - Anaheim 3:1, Montreal - Florida 5:1 /TATAR za domácich 0+1/, Minnesota - Los Angeles 3:2 pp a sn, Nashville - Washington 7:2, Winnipeg - Vegas 4:1, Dallas - Tampa Bay 0:2, San Jose - Pittsburgh 5:2

New York 16. januára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar prispel v noci na stredu jednou asistenciou k domácemu triumfu Montrealu 5:1 nad Floridou. Canadiens zvíťazili v zámorskej NHL tretíkrát po sebe a šiestykrát z uplynulých deviatich zápasov.Suverénny líder súťaže z Tampy Bay uspel na ľade Dallasu 2:0. V zostave Lightning tentoraz chýbal Erik Černák, slovenský obranca bol iba zdravý náhradník.