NHL: Tatar prispel asistenciou k víťazstvu Montrealu nad Edmontonom

NHL - sumáre:

WASHINGTON CAPITALS - BOSTON BRUINS 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)



Góly: 31. Krejčí (Krug, Pastrňák). Brankári: Holtby - Rask, strely na bránku: 24:39, 18.506 divákov.





CAROLINA HURRICANES - CALGARY FLAMES 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)



Góly: 5. Teräväinen (Ferland, Aho), 39. Hamilton (Wallmark, Teräväinen), 60. Aho (Ferland, Hamilton) – 8. Lindholm (Monahan, Giordano), 28. Ryan (Mangiapane, Kylington), 33. Hathaway (Ryan), 54. Hanifin (Bennett, Neal). Brankári: Mrázek - Rittich, strely na bránku: 37:32, 12.621 divákov.





MONTREAL CANADIENS - EDMONTON OILERS 4:3 pp (1:1, 1:2, 1:0 - 1:0)



Góly: 3. Weber (Drouin), 22. Domi (Petry, Byron), 54. Kotkaniemi (Domi, TATAR), 61. Drouin (Mete, Danault) – 10. Draisaitl (Lucic, Nurse), 29. McDavid (Nugent-Hopkins, Nurse), 35. Draisaitl (Chiasson, Nugent-Hopkins). Brankári: Price - Koskinen, strely na bránku: 27:24, 21.302 divákov.



New York 4. februára (TASR) - Hokejisti Bostonu v zostave so slovenským obrancom Zdenom Chárom a útočníkom Petrom Cehlárikom zvíťazili v nedeľňajšom zápase zámorskej NHL vo Washingtone 1:0. O triumfe nad obhajcom Stanleyho pohára rozhodol gól českého útočníka Davida Krejčího z 31. minúty. Montreal zvíťazil nad Edmontom 4:3, Tomáš Tatar asistoval pri treťom góle domácich.V bránke Bostonu dostal pred Jaroslavom Halákom prednosť Fín Tuukka Rask, ktorý zaznamenal shutout, keď vykryl všetkých 24 striel Capitals. Fínsky brankár zaznamenal 43. čisté konto v kariére a celkovo to bolo pre neho 253 víťazstvo, čím vytvoril klubový rekord. V historických tabuľkách preskočil legenduTinyho Thompsona s 252 víťazstvami.povedal Rask pre televíziu TSN. S jeho výkonom bol spokojný aj tréner Bruce Cassidy:Obhajcom titulu sa nedarí, z uplynulých deviatich duelov zvíťazili iba raz. Nepomohol im ani návrat Alexandra Ovečkina do zostavy. Najlepší ligový strelec totiž v uplynulom zápase chýbal, pretože ho suspendovali za neúčasť na All Star víkende. Boston pritom nevyhral nad Washingtonom od marca 2014 a na konte mal 14 prehier po sebe.povedal kapitán Bruins Zdeno Chára.Kanadské derby v Montreale, ktoré hostil Edmonton, zvládli lepšie domáci. Na výhre 4:3 po predĺžení sa podieľal aj slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý v 54. minúte zabojoval za bránkou Koskinena, puk sa následne dostal na hokejku Kotkaniemiho a ten ho poslal do siete. Bol to celkovo 38. bod Tatara v sezóne.Zápas medzi Carolinou a Calgary bol súbojom českých brankárov. Petr Mrázek v domácej bránke vykryl 28 striel hostí, jeho náprotivok David Rittich mal viac práce, úspešne zasahoval 34-krát. "Plamene" sa napokon tešili z tesnej výhry 4:3 a sú na čele Západnej konferencie s trojbodovým náskokom pred Winnipegom.Tomáš Tatar (Montreal) 15:48 0 1 1 +2 2 0Zdeno Chára (Boston) 24:16 0 0 0 0 3 0Peter Cehlárik (Boston) 11:52 0 0 0 0 2 0