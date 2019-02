NHL: Tatar prispel gólom k triumfu Montrealu na ľade Detroitu

Boston v bránke s Jaroslavom Halákom zdolal San Jose 4:1. Halák vykryl 19 striel, kapitán Bruins Zdeno Chára strávil na ľade takmer 18 minút a do štatistík mu pribudol plusový bod.

New York 27. februára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar prispel v noci na stredu v zámorskej NHL gólom k vysokému víťazstvu Montrealu na ľade Detroitu 8:1. V 7. minúte otvoril skóre a zaznamenal dva plusové body. Obranca Ottawy Christián Jaroš si pripísal na konto asistenciu a dva mínusové body pri prehre Senators v aréne Washingtonu Capitals 2:7.



Arizona v zostave s Richardom Pánikom si poradila s Floridou 4:3 po predĺžení.



Výsledky:

Detroit - Montreal 1:8 /za hostí Tatar 1+0/, Boston - San Jose 4:1 /Halák vykryl v bránke domácich 19 striel/, Carolina - Los Angeles 6:1, Columbus - Pittsburgh 2:5, New York Islanders - Calgary 1:3, Philadelphia - Buffalo 5:2, Washington - Ottawa 7:2 /za hostí Jaroš 0+1/, St. Louis - Nashville 2:0, Winnipeg - Minnesota 2:3, Arizona - Florida 4:3 pp, Vegas - Dallas 1:1 po druhej tretine.