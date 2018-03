NHL: Tatar skóroval, Gáborík 0+1, štvorgólový Kopitar zničil Colorado

Výsledky NHL:

New York 23. marca (TASR) - V desiatich zápasoch zámorskej NHL v noci na piatok sa predstavili piati Slováci, z ktorých všetci prehrali a bodovali iba dvaja. Tomáš Tatar skóroval v druhom stretnutí po sebe, ale jeho Vegas Golden Knights prehrali na ľade San Jose 1:2 po predĺžení. Asistencia Mariána Gáboríka nepomohla Ottawe, ktorá podľahla doma Edmontonu 2:6. V drese Oilers chýbal pre zranenie členka obranca Andrej Sekera.V akcii bol aj Jaroslav Halák, ktorý v zápase jeho New Yorku Islanders s Tampou Bay vstúpil do hry až v druhej tretine, keď v 32. minúte za stavu 3:6 vystriedal medzi žŕdkami Christophera Gibsona. Slovenský brankár inkasoval potom z 12 striel iba raz, "ostrovania" mohutne doťahovali, ale napokon prehrali v divokom súboji 6:7.Víťaznú radosť nezažil ani Richard Pánik, ktorého Arizona nestačila na domácu Carolinu (5:6). Chicago s Tomášom Jurčom prehralo s Vancouverom 2:5. Columbus zdolal Floridu 4:0 a natiahol sériu víťazstiev už na desať zápasov.Hviezdou večera bol slovinský center Anže Kopitar, kapitán Los Angeles sa na demontáži domáceho Colorada (7:1) podieľal štyrmi gólmi.