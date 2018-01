Tatar skóroval, Pánik s asistenciou, Halák prispel k výhre 36 zákrokmi

Výsledky NHL:

Buffalo - Dallas 1:7, Philadelphia - New Jersey 3:1, Calgary - Winnipeg 1:2 pp a sn, Colorado - New York Rangers 3:1, Detroit - Carolina 1:3 /TATAR za domácich 1+0/, Montreal - Boston 1:4, Ottawa - Toronto 3:4, Nashville - Florida 4:3, San Jose - Pittsburgh 2:1, St. Louis - Arizona 2:5 /PÁNIK za hostí 0+1/, Chicago - New York Islanders 3:7 /HALÁK inkasoval tri góly, kryl 36 striel domácich/, Minnesota - Tampa Bay 5:2, Edmonton - Vancouver 5:2

New York 21. januára (TASR) -Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa strelecky presadil v noci na nedeľu v zámorskej NHL, jeho gól však neodvrátil prehru Detroitu s Carolinou 1:3. Dvadsaťsedemročný útočník v 17. minúte vyrovnal v presilovke svojím dvanástym tohtosezónnym gólom na priebežných 1:1, hostia však v tretej tretine dvoma presnými zásahmi strhli víťazstvo na svoju stranu. Tatara po záverečnej siréne vyhlásili za tretiu hviezdu zápasu.Tatar strelil už svoj siedmy presilovkový gól, keď po prihrávke Mikea Greena bez prípravy tvrdou strelou od pravého kruhu prekonal Cama Warda k bližšej žrdi. Na začiatku druhej tretiny mohol slovenský útočník poslať svoj tím do vedenia, ale jeho pokus po rýchlom brejku skončil na žŕdke bránky Hurricanes. Hrdinom Caroliny bol Švéd Elias Lindholm, ktorý nahradil v prvej presilovkovej formácii zraneného Sebastiana Aha a odvďačil sa za to dvomi zásahmi v početnej výhode. Red Wings prehrali štvrtý z posledných piatich duelov.povedal zámorským médiám tréner "červených krídel" Jeff Blashill. Detroit mohol v závere vyrovnať na 2:2, ale po strele Martina Frka opäť zvonila žrď a konečný výsledok stanovil trojnásobný víťaz Stanleyho pohára Justin Williams. Tatar odohral 15 minút a 49 sekúnd, zaznamenal mínusku a dva strely.Bodovo sa presadil aj Richard Pánik, ktorý asistenciou pomohol Arizone k nečakanému triumfu 5:2 na ľade St. Louis. Coyotes zdolali Blues prvýkrát po dvanástich zápasoch, predtým sa s týmto súperom tešili naposledy 12. novembra 2013. Základ úspechu položili hostia v prvej tretine, ktorú vyhrali 4:0 a po treťom góle vyhnali z bránky Cartera Huttona. Pánik asistoval na štvrtý zásah, o ktorý sa postaral Brendan Perlini. Arizona prestrieľala domácich v prvej tretine 23:7.hneval sa po zápase tréner Blues Mike Yeo. "Kojoti" zastavili sériu piatich prehier, ale stále sú jasne najslabší tím Západnej konferencie. Pánik si v piatom zápase za Arizonu po výmene z Chicaga pripísal štvrtú asistenciu. Na ľade Blues odohral 15 minút a 2 sekundy, pripísal si plusový bod a raz vystrelil.Z výhry sa tešil aj Jaroslav Halák, ktorého NY Islanders zvíťazili v Chicagu jednoznačne 7:3. Slovenský brankár predviedol 36 úspešných zákrokov. "Ostrovania" vyhrali v Chicagu prvýkrát od 15. marca 2009.povedal tréner Islanders Doug Weight pre nhl.com. Hrdinom duelu bol s bilanciou 1+4 obranca Islanders Ryan Pulock, ktorý prvýkrát v kariére zaznamenal päť bodov. Podarilo sa mu to ako prvému nováčikovi obrancovi v klubovej histórii. Pri všetkých troch góloch Chicaga bol hviezdny útočník Patrick Kane, ktorý sa presadil dvakrát, pridal aj asistenciu a dostal sa na hranicu 800 bodov v kariére. Kane prekonal Haláka už v 61. sekunde, ale potom prišla séria štyroch gólov Islanders. Kuriózny moment sa udial na začiatku druhej tretiny, keď v United Center vypadlo počas hry svetlo. Slovenský útočník Tomáš Jurčo sa nedostal do zostavy Chicaga a duel sledoval len ako zdravý náhradník.Boston vyhral v Montreale 4:1 a natiahol sériu s minimálne bodom na 16 zápasov. Je to šiesta najdlhšia séria v klubovej histórii, naposledy bodoval Boston v 16-tich dueloch po sebe od 2. do 30. marca 2014. O víťazstve Bruins rozhodla elitná formácia David Pastrňák (2+1), Patrice Bergeron (0+1), Brad Marchand (0+2), ktorá si pripísala spolu šesť kanadských bodov. Boston zdolal Montreal, ktorý vedie bývalý kormidelník Bruins Claude Julien, tretíkrát za posledných osem dní. Kapitán Bostonu Zdeno Chára bol opäť najvyťaženejší muž svojho tímu, keď na ľade strávil 24 minút a 49 sekúnd. Do štatistík sa zapísal dvomi strelami.Tretie víťazstvo za sebou zaznamenal Edmonton, keď v kanadskom derby zdolal Vancouver 5:2. Gólom a dvomi asistenciami k tomu pomohol 19-ročný fínsky krídelník Jesse Puljujärvi, ktorý prvýkrát v kariére zaznamenal tri body.povedal Puljujärvi pre nhl.com. K víťazstvu Oilers prispel aj slovenský obranca Andrej Sekera, ktorý síce nebodoval, ale zaznamenal jeden plusový bod a zblokoval jednu strelu. Na ľade bol takmer 15 minút.V ďalšom kanadskom meraní síl vyhral Winnipeg na ľade Calgary 2:1 po nájazdoch a ukončil sedemzápasové víťazné ťaženie Flames. V zápase dominovali brankári, domáci Mike Smith si pripísal 34 úspešných zásahov, na strane Jets zastavil Connor Hellebuyck 30 striel. V nájazdoch sa presadili len hosťujúci hráči Bryan Little a Blake Wheeler. Do zostavy Flames sa nezmestil slovenský útočník Marek Hrivík, jeho krajan Marko Daňo odohral vo štvrtej formácii Jets len necelých 6 minút a zaznamenal jednu strelu.V skvelej forme je Colorado, ktoré zdolalo NY Rangers 3:1 a vyhralo deviaty zápas za sebou. Je to druhá najdlhšia víťazná séria v histórii Avalanche/Quebec Nordiques. Rekord dosiahlo Colorado v roku 1999, keď od 10. januára do 7. februára vyhralo 12 zápasov v rade.povedal pre nhl.com hviezdny center Nathan McKinnon, ktorý strelil jeden z gólov Avalanche a s 59 bodmi je druhý najproduktívnejší hráč NHL. V bránke "lavín" žiari Jonathan Bernier, ktorý dosiahol ôsme víťazstvo za sebou. Viac triumfov za sebou dosiahol v klubovej histórii len člen Siene slávy Patrick Roy, ktorý v roku 1999 vychytal 11 úspešných duelov v rade.Dallas triumfoval na ľade najslabšieho tímu Východnej konferencie Buffala hladko 7:1 a ukončil tak úspešne štvorzápasový trip, na ktorom nazbieral tri víťazstvá. Philadelphia zdolala New Jersey 3:1 a dosiahla šieste víťazstvo z posledných siedmich zápasov. Flyers rozhodli v úvodnej dvanásťminútovke, keď dali tri góly. Pre zranenie dolnej časti tela musel odstúpiť brankár Devils Keith Kinkaid, nahradil ho Ken Appleby, ktorý pri svojom debute v NHL neinkasoval a zaznamenal 24 úspešných zásahov.Bitku o Ontário vyhralo po skvelom obrate Toronto a ukončilo sériu štyroch prehier. Maple Leafs prehrávali po dvoch tretinách s Ottawou 1:3, ale tromi gólmi v záverečnej dvadsaťminútovke otočili skóre vo svoj prospech. Víťazný gól dal obranca Connor Carrick. Toronto nakopol slovný výstup veterána Patricka Marleaua v šatni po druhej tretine.povedal Carrick.dodal Auston Matthews, ktorý svojím 20. gólom v sezóne naštartoval obrat.Minnesota zdolala Tampu Bay 5:2 a bodovala v piatom zápase za sebou. Prispel k tomu aj skúsený Američan Zach Parise, ktorý si otvoril strelecký účet v tejto sezóne. Hviezdny útočník vynechal po operácii chrbta prvých 39 zápasov. Líder NHL prehral tretíkrát za sebou, čo sa mu stalo prvýkrát v sezóne.