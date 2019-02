NHL: Tatar strelil 20. gól v sezóne, St. Louis prehralo

NHL - Sumáre:

FLORIDA PANTHERS - CAROLINA HURRICANES 3:4 (0:1, 3:1, 0:2)

Góly: 27. Dadonov (Hawryluk), 30. Barkov (Dadonov, Huberdeau), 32. Huberdeau (Hoffman, Barkov) - 6. Williams (Pesce), 25. Niederreiter (Slavin, Williams), 41. Faulk (Teräväinen, Niederreiter), 43. Williams (Teräväinen, Aho). Brankári: Reimer - Mrázek, strely na bránku: 30:25, 10.750 divákov.



NEW JERSEY DEVILS - OTTAWA SENATORS 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Góly: 12. Zajac (Wood, Butcher), 15. Santini (Bratt, Butcher), 24. Gabriel (Seney), 35. Wood (Severson, Greene). Brankári: Schneider - Nilsson, strely na bránku: 31:30, 12.964 divákov.



NEW YORK RANGERS - MINNESOTA WILD 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Góly: 26. Bučnevič (DeAngelo, Strome) - 16. Spurgeon (Staal, Donato), 29. Granlund (Pateryn, Parise), 52. Parise, 58. Greenway (Staal, Donato). Brankári: Lundqvist - Dubnyk, strely na bránku: 34:35, 17 271 divákov.



PITTSBURGH PENGUINS - SAN JOSE SHARKS 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Góly: 1. Hertl (Burns, E. Karlsson), 11. Kane (Burns), 14. Hertl (Labanc, Pavelski), 57. Burns (E. Karlsson, Thornton). Brankári: DeSmith - Jones, strely na bránku: 26:33, 18.362 divákov.



TORONTO MAPLE LEAFS - WASHINGTON CAPITALS 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Góly: 45. Johnsson (Matthews), 60. Tavares (Rielly) - 24. Ovečkin (Carlson, Oshie), 33. Connolly (Eller, Wilson), 47. Wilson (Eller). Brankári: Andersen - Holtby, strely na bránku: 42:28, 19.378 divákov.



MONTREAL CANADIENS - PHILADELPHIA FLYERS 5:1 (3:0, 2:0, 0:1)

Góly: 1. Gallagher (Danault, Kulak), 4. Kotkaniemi (Byron, Benn), 11. Gallagher, 23. Gallagher (Shaw, Weber), 27. TATAR (Domi) - 51. Raffl (Gostisbehere). Brankári: Price - Hart (11. Elliott), strely na bránku: 40:30, 21.302 divákov.



TAMPA BAY LIGHTNING - BUFFALO SABRES 2:1 pp a sn (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 32. Kučerov (Johnson), rozh. náj. Stamkos - 19. Dahlin (Bogosian, Eichel). Brankári: Vasilevskij - Hutton, strely na bránku: 40:30, 19.092 divákov.



NASHVILLE PREDATORS - LOS ANGELES KINGS 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Góly: 9. Turris (Forsberg, Josi), 21. Josi (Arvidsson) - 50. Amadio (Wagner, Phaneuf). Brankári: Rinne - Quick, strely na bránku: 29:29, 17.510 divákov.



DALLAS STARS - ST. LOUIS BLUES 5:2 (0:0, 4:2, 1:0)

Góly: 24. Benn (Heiskanen, Faksa), 29. Faksa (Lindell, Comeau), 30. Radulov (Seguin), 36. Benn (Lindell, Klingberg), 60. Seguin (Dickinson) - 33. Tarasenko (O'Reilly), 40. O'Reilly (Bouwmeester, Schwartz). Brankári: Chudobin - Binnington, strely na bránku: 25:45, 17.945 divákov.



EDMONTON OILERS - NEW YORK ISLANDERS 4:3 pp (2:3, 0:0, 1:0 - 1:0)

Góly: 6. Draisaitl (McDavid, Nugent-Hopkins), 7. Gagner (Rieder), 58. Klefbom (Lucic, Cave), 62. McDavid (Draisaitl) - 13. Lee (Boychuk, Nelson), 20. Nelson (Eberle, Pulock), 20. Clutterbuck (Pulock, Toews). Brankári: Koskinen - Lehner, strely na bránku: 41:23, 18.347 divákov.



New York 22. februára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar strelil v noci na piatok jubilejný 20. gól v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL, ktorým pomohol k výhre Montrealu nad Philadelphiou 5:1. Dvadsaťosemročný krídelník sa presadil v 27. minúte a zvýšil už na 5:0 pre svoj tím, hostia v záverečnej tretine iba skorigovali prehru.Tatar sa po prihrávke Maxa Domiho šikovne zbavil brániaceho hráča, keď si prehodil puk z bekhendu na forhend a presnou strelou do vinkla prekonal Briana Elliotta. Tatar sa na 20-gólovú hranicu dostal štvrtýkrát v kariére NHL. Najväčšou hviezdou duelu však bol Brendan Gallagher, ktorý dosiahol svoj prvý hetrik v kariére. "Som veľmi rád, že sme vyhrali. Každý bod je v tejto časti sezóny veľmi dôležitý," povedal Gallagher pre nhl.com. Canadiens vyhrali druhýkrát za sebou. Carey Price zaznamenal 29 zásahov, dosiahol 311. víťazstvo a už len tri ho delia od vyrovnania klubového rekordu Canadiens, ktorý drží Jacques Plante (314). Presadil sa aj 18-ročný fínsky mladík Jesperi Kotkaniemi, ktorý strelil svoj 11. gól v NHL. Po Bobbym Sheehanovi (13) a Sheldonovi Souraym (11) sa stal len tretím hráčom histórie profiligy, ktorý svojich prvých 11 zásahov zaznamenal na domácom ľade.Tampa Bay s obrancom Erikom Černákom zdolala Buffalo 2:1 po nájazdoch a natiahla víťaznú sériu na osem zápasov. Hviezdny ruský útočník lídra NHL Nikita Kučerov strelil svoj 30. gól a dostal sa na métu 100 bodov. Stal sa prvým hráčom Lightning, ktorý zaznamenal dve stobodové sezóny za sebou. Podarilo sa mu to v 62. zápase sezóny, naposledy dosiahol takto rýchlo sto bodov Mario Lemieux v ročníku 1996-97 (61 zápasov). "Je to pre mňa špeciálny moment. Myslím, že sme hrali dobre a som rád, že sme vyhrali," povedal Kučerov, ktorý sa spoločne so Stevenom Stamkosom presadil aj v nájazdoch. Černák bol na ľade necelých 17 minút, zaznamenal mínusový bod, jednu strelu, štyri hity a odsedel si aj dve trestné minúty za podrazenie.Po chorobe sa do zostavy Arizony vrátil slovenský útočník Richard Pánik a hoci nebodoval, mohol byť po zápase spokojný. Coyotes vyhrali vďaka gólu Alexa Galchenyuka vo Vancouveri 3:2 po predĺžení a na postup do play off strácajú už len jeden bod. Pánik bol na ľade 13 minút, súperovho brankára ohrozil jednou strelou a pripísal si mínusku.Svoj druhý zápas v sezóne odohral obranca Andrej Sekera, ktorý sa do zostavy Edmontonu vrátil po dlhodobom zranení. Oilers zdolali na domácom ľade New York Islanders 4:3, keď v predĺžení rozhodol svojim 32. gólom v sezóne kapitán Connor McDavid. "Olejári" tak ukončili päťzápasovú sériu prehier. "Hrali sme dobre aj predtým, ale nevedeli sme nájsť cestu k víťazstvu. Konečne to vyšlo," povedal McDavid pre nhl.com. Sekera bol na ľade 15 minút a 25 sekúnd, zaznamenal plusový bod a dve strely.Ottawa s Christiánom Jarošom v zostave prehrala na ľade New Jersey 0:4. Brankár Cory Schneider chytil 30 striel a zaznamenal prvý shutout v NHL po 15 mesiacoch. Senators nastúpili bez tria útočných opôr Matta Duchenea, Marka Stonea a Ryana Dzingela, ktorých čaká pred uzávierkou prestupov pravdepodobne výmena do iného klubu. Jaroš odohral 15 minút a 7 sekúnd, raz vystrelil na bránku a zaznamenal dva hity.St. Louis prišlo o 11-zápasovú šnúru víťazstiev, ktorá bola rekordná v histórii klubu. O jej pretrhnutie sa postarali hráči Dallasu, ktorí zdolali "bluesmanov" 5:2. "Je to frustrujúce. Nemuseli spraviť nič extra aby vyhrali, boli jednoducho dôraznejší. Nám to dnes chýbalo," povedal pre tsn.ca center Blues Ryan O'Reilly, ktorý mal bilanciu 1+1. Dallas podržal brankár Anton Chudobin, ktorý zlikvidoval 43 striel, dva góly strelil Jamie Benn.Skvelú formu potvrdil kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin. Ruský útočník obhajcu Stanleyho pohára skóroval vo štvrtom zápase za sebou, v noci sa presadil na ľade Toronta, kde Capitals vyhrali 3:2. Najlepší strelec NHL zaznamenal svoj 43. gól v sezóne a 650. v kariére. Na súčasného prezidenta Maple Leafs Brendana Shanahana, ktorý je v historických tabuľkách na 13. mieste, stráca "Ovi" už len šesť gólov. Veterán Toronta Patrick Marleau odohral svoj 1635. zápas v NHL, čím na ôsmom mieste histórie vyrovnal zápis legendárneho obrancu Scotta Stevensa.Minnesota prerušila päťzápasovú sériu prehier, keď v Madison Square Garden zdolala domáci NY Rangers 4:1. Hráči Wild ukončili čakanie na gól, predtým v dvoch zápasoch za sebou vyšli naprázdno. "Žraloci" zo San Jose vyhrali v Pittsburghu 4:0, keď si druhé čisté konto v sezóne a 21. v kariére pripísal Martin Jones. Ten chytil všetkých 26 striel Penguins. Dvomi gólmi sa blysol český útočník Tomáš Hertl.