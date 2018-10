NHL: Tatar zariadil triumf Montrealu nad Pittsburghom

Výsledky:

New York Rangers - Edmonton 1:2, Philadelphia - Vegas 0:1, Ottawa - Los Angeles 5:1 /JAROŠ za domácich 0+1/, Boston - Detroit 8:2, Minnesota - Carolina 4:5 pp, Florida - Vancouver 2:3, Montreal - Pittsburgh 4:3 pp a sn /za domácich T. TATAR 2+1/, Tampa Bay - Columbus 8:2, Washington - Toronto 2:4, Dallas - Anaheim 5:3, Nashville - NY Islanders 5:2, Chicago - St. Louis 4:3 pp, Arizona - Buffalo 0:3, Colorado - Calgary 2:3 pp

New York 14. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar dvoma gólmi a asistenciou prispel k domácemu triumfu Montrealu Canadiens nad Pittsburghom Penguins 4:3 po samostatných nájazdoch v zápase zámorskej NHL v noci na nedeľu. Domáci prehrávali po prvej tretine 0:2, ale bol to práve 27-ročný Tatar, ktorý gólom na 1:2 zavelil k obratu, keď sa presadil už po 11 sekundách v druhej tretine. Následne si pripísal asistenciu na vyrovnávajúci gól Brendana Gallaghera a svoj tím dostal do vedenia v presilovke v 29. minúte.Penguins ešte do konca druhej tretiny vyrovnali, no potom už strelci mlčali. Rozhodovalo sa až v nájazdoch, kde domáci uspeli dvakrát a hostia ani raz.citoval oficiálny web NHL Tatara, ktorého vyhlásili za prvú hviezdu duelu.Christián Jaroš prispel asistenciou k domácemu víťazstvu Ottawy v sobotnom zápase nad Los Angeles 5:1. Pri svojom sezónnom debute prihral na štvrtý gól Senators, ten vyhnal z bránky Kings Jacka Campbella. Namiesto neho prišiel Peter Budaj, pre ktorého to tiež bol premiérový štart v ročníku a ktorý chytil 10 z 11 striel. V zostave domácich pre zranenie absentoval bývalý hráč LA Marián Gáborík.Hokejisti Edmontonu Oilers zvíťazili na ľade New Yorku Rangers 2:1. V zostave hostí stále chýba slovenský obranca Andrej Sekera, ktorý sa zotavuje po operácii Achillovej šľachy. Hráči Vegas uspeli na klzisku Philadelphie 1:0. Čisté konto si pripísal brankár Marc-Andre Fleury.